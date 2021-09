Bianchi: “Che gioia la scuola al via, ci fa sentire un Paese. Ora basta con la dad”

«Siamo tornati in classe, è una gioia vedere le classi piene di ragazzi. Riparte una scuola che deve non solo riaprire - in molte regioni è stata aperta lo scorso anno - ma anche ripensarsi, deve tornare a essere il centro della nostra comunità ed essere conscia di se stessa. Il compito della scuola quest'anno è farci sentire Paese». Il ministro Bianchi commenta l’inizio dell’anno dando qualche notizia. La più importante è: basta con la dad. Bianchi lo promette senza esitazioni, nel primo giorno di scuola. «Il 93% del personale scolastico è vaccinato – dice. Non sarà più possibile mettere in dad una intera regione, se ci fossero rischi si interviene in forma mirata, siamo attentissimi al contagio ma anche agli altri studenti, la solidarietà torni ad essere al centro. Saremo chiururgici nelle misure, siamo al lavoro affinchè nel caso di una scuola in difficoltà per il Covid non vada in difficoltà l'intera regione. Le regioni che hanno più sofferto lo scorso anno sono quelle in cui si registra il 100% di copertura vaccinale del personale e gli studenti hanno fatto in numero maggiore le dosi».

«Quella dad come l'abbiamo conosciuta è finita – spiega il ministro – io conto di averla lasciata alle spalle ma bisogna riprendere cons erenità il discorso sul digitale. Anche nelle condizioni più dolorose siamo stati capaci di fare comunità, questa è la scuola. Non faccio promesse ma mi prendo un impegno: la scuola sarà in presenza e sarà piena di entusiasmo, fatta di comuità e di piacere di sperimentare".

Nel messaggio video agli studenti e a tutto il mondo della scuola in occasione dell'avvio dell'anno, Bianchi ha anche fatto gli auguri: «Bentornati. A voi, a tutti i vostri insegnanti, al personale e alle vostre famiglie, buon primo giorno di scuola. Tornare a scuola significa ritrovare gli amici, ritrovare gli spazi della nostra vita, tornare nel luogo degli affetti che poi rimarranno per tutta la vita. La scuola è la straordinaria avventura dell'imparare insieme, esplorare mondi nuovi e nuovi incontri. E' una parte importante del paese la scuola; tutto il paese oggi è con noi, la scuola è il cuore della nostra comunità».

In tv, il ministro ha spiegato anche il suo sì ai tamponi salivari, ma decide poi la Sanità: «Dobbiamo andare verso strumenti semplici da usare e precisi nel risultato, si parte dai test nelle scuole sentinella e si mira ad allargare agli altri ma questo dipende dalle autorità sanitarie, siano loro a decidere. Il principio della nostra scuola si chiama autonomia, noi abbiamo fatto una forte raccomandazione sulla distanza di almeno un metro, non c'è una gestione pressappochista ma puntuale». «Con i test salivari – spiega Bianchi – si parte dalle scuole sentinella e poi lo strumento si estende agli altri. Ma l'allargamento è una misura che sarà decisa con il generale Figliuolo e le autorità sanitarie».

Per quanto riguarda gli Esami di Stato e quelli di terza media «stiamo valutando con grande attenzione quanto accaduto lo scorso anno, abbiamo visto molto entusiasmo anche nella stesura dell'elaborato. Ho visto un grande impegno di ricerca da parte dei ragazzi, stiamo valutando con il personale, i dirigenti e gli studenti stessi, ci stiamo ragionando».

Sull’abbandono delle mascherine, Bianchi è stato possibilista: «Non ho abbandonato l'idea» di far togliere le mascherine laddove in classe siano tutti vaccinati: «è la nostra direzione di marcia, è una indicazione chiara del decreto del 6 agosto. Stiamo lavorando da aprile ad una scuola nuova, più inclusiva affettuosa e stiamo lavorando anche su questo aspetto mascherin».

Arrivando alle scuole primarie Carducci di Bologna per il primo giorno di scuola, Bianchi ha rassicurato sulla piattaforma: «La piattaforma per il controllo del Green pass nelle scuole è attiva dalle 7 e ci sono state oltre 900mila verifiche. Se considerate che non tutto il Paese è partito, ma 4.500 scuole su 8.000, pensate che risultato straordinario che è». «Tutto ieri – ha aggiunto – l'abbiamo provata un'ultima volta. Questo è un Paese che sa fare cose che funzionano, tutti me la stanno domandando in giro per l'Europa». «Stringiamoci a coorte – ha detto citndo Carducci – vuole dire stiamo insieme. Ricominciamo con grande gioia. Oggi è il giorno dell'accoglienza. Accogliamo tutti, questa è la cosa migliore. Siamo affettuosi con tutti. Grazie a tutti i genitori, ai nonni».

Bianchi ha anche girato ai ragazzi i saluti del presidente della Repubblica: «Il 20 sarò in Calabria con il Presidente della Repubblica che ha detto “saluta tutti i bambini del nostro Paese”. Sono quasi 10 milioni i bambini che vanno a scuola. Quando si muove la scuola si muove tutto il Paese. Il Paese si muove perché si muovono i bambini».