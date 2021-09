Fisco, la Lega dice no alla riforma del catasto

Non se ne parla. Niente riforma del catasto è quello che pensa la Lega circa le ipotesi allo studio per la riforma del fisco. «Le ipotesi di riforma del catasto avanzate dalla stampa vedono la Lega assolutamente contraria». Così Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera. «La posizione della Lega e del Parlamento sul tema è chiara: nessun inasprimento delle imposte sugli immobili, né diretto né indiretto, nessuna revisione degli estimi catastali, neanche sotto la foglia di fico della "parità di gettito". La casa in Italia è già supertassata: non possiamo permetterci che un altro aumento delle tasse stronchi la ripresa nel '22, ripetendo l'errore fatto nel 2012 con l'Imu».