Salvini: “Chiediamo milioni di tamponi rapidi gratuiti per tutti, spero che nessuno si metta di traverso”

«Chiediamo milioni di tamponi rapidi gratuiti o a basso prezzo per milioni di famiglie di italiani in difficoltà». Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini, pronunciate a margine della sua visita al Mercato Centrale della stazione di Milano. «Spero che nessuno si metta di traverso», ha detto Salvini.

L’ex ministro dell’Interno ha poi spostato l’attenzione sul tema dell’obbligo vaccinale, sottolineando che quest’ultimo non serve nelle regioni dove le percentuali di immunizzati sono abbastanza alte. «La Lombardia Lombardia ormai ha vaccinato più dell'80% dei suoi cittadini, volontariamente e spontaneamente. Quindi non servono obblighi o costrizioni, ci hanno detto che l'immunità si sarebbe raggiunta con il 70% o l'80% delle vaccinazioni, quindi ci siamo», le parole di Salvini. «Ringraziamo chi si è vaccinato, io tra loro, ma non possiamo rovinare la vita di chi ha fatto un'altra scelta», ha dichiarato.

Salvini si è poi detto d’accordo sul tema con il presidente del Veneto Luca Zaia. «Ho appena sentito Zaia, che ribadisce che va usato in maniera limitata. Noi siamo contro l'obbligo vaccinale, siamo per la spiegazione e l'educazione. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha dichiarato», ha concluso il leader della Lega.