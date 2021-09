Mario Draghi tra i 100 più influenti secondo Time, è l’unico italiano. Yellen: “Grati di averlo di nuovo come partner”

Mario Draghi è per la terza volta tra i 100 di Time. Il presidente del Consiglio è l'unico italiano nella lista e a spiegare le ragioni dell'inclusione stavolta è Janet Yellen: «Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner» scrive la segretaria al Tesoro americana che ne traccia il breve profilo.

«I discorsi dei banchieri centrali non sono tipicamente id’ispirazione, ma le osservazioni di Mario Draghi del luglio 2012 a Londra sono state un'eccezione – si legge nel profilo - Ha dichiarato che la Banca Centrale Europea avrebbe "fatto tutto il necessario per preservare l'euro", cosa che, ovviamente, ha fatto. Mario e la BCE hanno contribuito a stabilizzare l'economia europea. All'epoca ero alla Federal Reserve – racconta ancora Yellen – e mi sentivo particolarmente grato di avere un partner come Mario al di là dell'Atlantico, qualcuno con una profonda esperienza e un contegno costante. Ora gli Stati Uniti sono grati di avere Mario come partner ancora una volta. Questa volta, come primo ministro italiano.

Mario sta guidando la sua nazione attraverso la pandemia con mano abile, sostenendo una rapida campagna di vaccinazione e misure di soccorso per aiutare le imprese e i lavoratori italiani. Sostenuto da un ampio stanziamento di fondi UE, ha messo in moto molte politiche e investimenti necessari - e politicamente difficili - per rendere più verde l'economia italiana, ridurre le disuguaglianze e far progredire la digitalizzazione. E con l'Italia alla guida del G-20 di quest'anno, Mario sta riunendo le maggiori economie del mondo per porre fine alla pandemia, promuovere una ripresa globale inclusiva e affrontare questioni globali urgenti come il cambiamento climatico.

Sono passati nove anni dal suo famoso discorso, ma l'approccio di Mario del “fare tutto il necessario” è più rilevante e ispiratore che mai”»