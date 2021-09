Pronto il Super Green Pass: cabina di regia e Cdm per il decreto che impone l’obbligo a tutti i lavoratori

Barra dritta e avanti tutta. Le indiscrezioni, le voci, le polemiche interne alla maggioranza e le richieste dei sindacati sull’estensione del Green Pass non sembrano minimanente scalfire la determinazione del presidente del consiglio nel perseguire un percorso chiaro con una finalità altrettanto chiara: mettere in sicurezza il Paese il più in fretta possibile, per evitare che l’autunno porti brutte sorprese.

La cabina di regia



Per questo la cabina di regia di questa mattina a Palazzo Chigi (presenti i capi delegazione dei partiti di maggioranza) è chiamata a decidere l’estensione del certificato verde a tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati e l’Italia diventerà il primo paese in Europa in cui per andare a lavorare in ufficio, in fabbrica o in qualunque altro posto di lavoro bisognerà esibire il Green Pass. Obiettivo del governo, forzare la mano e convincere quei 3 milioni di lavoratori non necessariamente No Vax, ma indecisi per più di un motivo, a vaccinarsi.Green Pass anche per ristoratori, titolari e dipententi di palestre, piscine, conducenti e personale dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza in nome di una sorta di «proprietà transitiva» semplice e lineare: se per entrare in un ristorante, esempio a caso, devo mostrare il Green Pass, chi ci lavora deve a sua volta possederlo. La stessa proprietà transitiva già applicata al mondo della scuola, per intenderci.

I dubbi dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil nell’incontro di ieri con Draghi non hanno intaccato la determinazione del premier. Il nodo da sciogliere è la gratuità dei tamponi, chiesta da Landini e colleghi, che il presidente del consiglio non vuole concedere. Non tanto per una questione di costi (che sarebbero di fatto molto elevati) quanto per il fatto che concedere la possibilità di un tampone gratuito potrebbe significare ridurre la propensione degli italiani a vaccinarsi. La possibile via di mezzo riguarderebbe una gratuità a tempo, per due o tre settimane, per consentire a chi non è ancora vaccinato di entrare sul luogo di lavoro in attesa dell’immunizzazione. Ma per ora è solo un’ipotesi.

Il consiglio dei ministri

Dopo la cabina di regia, alle 14,30 l’incontro tra il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e gli enti locali. Il tutto per arrivare al Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, in cui approvare il nuovo decreto sul Green Pass, che entrerà in vigore a metà ottobre. Il tempo minimo consesso a chi deciderà di vaccinarsi per ottenere il certificato.