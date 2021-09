Orlando: “Col Green Pass tuteliamo i lavoratori, c’è un mese di tempo per adeguarsi”

«Col Green pass abbiamo riaffermato la tutela della salute degli italiani, che è la linea del governo da quando è cominciata la pandemia». Ad affermarlo è il ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini nell’ambito di Alfabeto del Futuro. Un tour che approfondisce i temi legati ai grandi scambi commerciali internazionali.

Il Green Pass al lavoro

Il nuovo decreto sul Green Pass è stato uno dei temi portanti del colloquio. In vigore dal 15 settembre, ne introdurrà l’obbligo sui posti di lavoro pubblici e privati: «Il nostro obiettivo è tutelare i lavoratori – prosegue il ministro – A differenza del provvedimento sulla scuola, per imprenditori e lavoratori c’è ancora un mese di tempo per adeguarsi alle nuove norme. Nelle aziende più piccole c’è già una concertazione sulle nuove misure. I datori stanno già dialogando coi dipendenti per capire se sono vaccinati o dovranno presentare il tampone. Nelle grandi imprese il loro controllo sarà sussidiario a quello dello stato».

La discussione si sposta sul coinvolgimento delle parti sociali, critiche sull’ascolto da parte del governo: «Non c’è stato un documento – risponde Orlando – che non abbia tenuto conto delle osservazioni delle parti sociali. Anche sul blocco dei licenziamenti, sugli ammortizzatori sociali. Tutti i provvedimenti nati da questo ministero sono frutto di un confronto, quindi questa critica mi pare un po’ sommaria. Le decisioni hanno tenuto conto delle osservazioni dei sindacati, non sempre è possibile perchè i margini di manovra in una coalizione ampia sono ristretti. La concertazione non è semplicissima eppure in alcuni casi è stata fatta».Il colloquio orchestrato dal direttore de La Stampa continua poi sul tema dell’obbligo vaccinale: «L’ipotesi del vaccino obbligatorio non è mai stata esclusa. Ora stiamo dando un incentivo, mi auguro di non dover arrivare mai a uno strumento che rischia di scavare una trincea profonda nella società italiana».

Sulla maggioranza

Incalzato sulle tensioni che attraversano la maggioranza sui temi sanitari, il ministro Orlando ha risposto: «Salvini continua a mettere in dubbio gli strumenti di lotta al virus. Al governo interessa che non succeda di nuovo ciò che è avvenuto in passato. Io credo che il lavoro impostato debba essere portato avanti fino alla fine dell’emergenza. Se dovessi guardare al lavoro svolto coi miei colleghi, direi che abbiamo dato sicuramente un contributo. Ma certo, dal punto di vista politico generale, è una convivenza abbastanza imbarazzante. Se la Lega decidesse diversamente non mi metterei a piangere, non mi strapperei i capelli».

Bollette e Quota 100

Dopo aver risposto nel merito della polemica politica, l’intervista si allarga su altri argomenti d’attualità. Tra questi, l’aumento delle bollette previsto per il prossimo trimestre. Sul punto ha rassicurato il ministro:«Un provvedimento sui rincari ci sarà. Le modalità sono ancora da decidere. E' importante dal punto di vista sociale neutralizzare gli effetti di questi aumenti».

Poi un passaggio sul superamento di Quota 100: «C’è un tavolo aperto, abbiamo avviato una discussione che proseguirà nei prossimi giorni con il ministro Franco. Quota 100 ha trattato in modo uguale situazioni lavorative differenti. Ha aperto le porte della pensione a persone con livello di gravosità delle mansioni molto diversa, in prevalenza uomini». Orlando aggiunge dei dati: «In generale con Quota 100 sono andati in pensione l’80% uomini e 20% donne. Dobbiamo correggere l’esperienza, tenendo presente le diverse attività fatte nella vita. Alcune consumano molto più di altre, e non possiamo avere elementi di discriminazione di genere. Ha premiato molto chi aveva continuità contributiva, quindi con un certo grado di tutele, altri come in edilizia sono stati abbastanza penalizzati. Partendo da queste valutazioni dobbiamo superare questo strumento».

«Meglio del 2017»

«Un pronostico secco non lo faccio per scaramanzia, ma ci sono le condizioni per una forte affermazione. Sono ottimista: sarà un risultato largamente migliore di quello del 2017», ha detto Orlando, augurandosi un risultato positivo alle imminenti elezioni amministrative.