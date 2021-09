Coronavirus, Brunetta: “In ogni azienda ci sono già i lettori di Green Pass. Così si torna al lavoro senza angoscia”

ROMA. I dubbi sulla vaccinazione? «Sacrosanti». L’incertezza? «Sacrosanta». Ma se poi si guardano i dati, «nessuno muore più se si vaccina, e nessuno finsce in terapia intensiva se si vaccina». Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ai microfoni di Radio24, giudica legittimi i timori, ma sostiene che bisogna infine fare i conti con la realtà piuttosto che fermarsi «alle questioni lana caprina, nel momento stiamo in cui uscendo dalla crisi e stiamo crescendo del 6%». Se si vive in comunità – ribadisce – «devi dare il segno che non hai contratto il virus». Il che «non è violenza: ti vaccini gratuitamente o ti tamponi spendendo, non mi pare un gran violenza, ma il minimo sindacale».

L'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati, dice il ministro, sempre a Rai 24, è «libertà, sicurezza». Significa: «Poter andare a lavoro, a scuola, senza l'angoscia di nuove ondate o varianti». In ogni azienda, sostiene, «tutti i sistemi di timbratura, i tornelli e i controlli in ingresso hanno già il dispositivo di lettura che contemporaneamente legge anche il Green Pass». Per chi non risptetterà l’obbligo, sono previste sanzioni da 600 a 1500 euro per i lavoratori e da 400 a 1000 euro per i datori di lavoro, a cui è affidato l’incarico di eseguire i controlli.

Guardando poco lontano da noi, oltre confine, «in queste ore la Francia esulta perché è uscita dall'emergenza – fa presente –, perché Macron mesi fa ha introdotto universalmente il Green Pass e sono a 50 milioni di dosi. Noi ci stiamo arrivando. Potremo esultare anche noi, stiamo arrivando verso i 50 milioni, abbiamo fatto piccoli sacrifici in termini di comportamenti ma abbiamo fatto una grande scelta di libertà vaccinandoci». Ad oggi – ricorda il ministro della Salute, Roberto Speranza, circa 40 milioni di italiani hanno completato il ciclo vaccinale, e confida che «entro fine settembre avremo vaccinato l'80% della popolazione vaccinabile (oggi siamo al 74,92%, n.d.r.), esclusi quindi gli under 12».

Sul fronte smart working nell’amministrazione pubblica, «dopo il 15 ottobre si tornerà dunque in presenza, con gradualità», conferma Brunetta. «Prima chi lavora agli sportelli, poi chi sta dietro, nel back office, e in parallelo le amministrazioni centrali e periferiche». La novità «è che una volta che avremo predisposto le condizioni per uno smart working vero, da gennaio, ogni amministrazione potrà organizzarsi come crede, sulla base del contratto e della volontà individuale dei lavoratori». Il pubblico impiego «tornerà alla presenza come modalità ordinaria di lavoro, ma nel frattempo si stanno finalmente definendo le regole del lavoro agile nei nuovi contratti, i cui rinnovi ho voluto sbloccare», spiega in una intervista al Corriere della Sera. «Per le funzioni centrali - aggiunge - il nuovo contratto dovrebbe arrivare entro un mese ed entro l'anno sarà definita la nuova organizzazione del lavoro. Una piattaforma informatica dedicata e sicura, valutazione della soddisfazione dell'utente, obiettivi precisi di smaltimento degli arretrati e anche conciliazione del lavoro familiare con il lavoro professionale».

Ripartire con la pubblica amministrazione – parallelamente a una grande campagna di comunicazione e convincimento pro-vaccino – è un’urgenza non rianviabile, sottintende Brunetta: l’obiettivo è «far vaccinare nel prossimo mese altri 6 o 7 milioni di italiani». Perché «ci sono 60 milioni di italiani che vogliono la carta di identità elettronica, che vogliono un certificato o un documento, o che vogliono sapere notizie sulla cassa integrazione o sulla pensione. Vogliono una pubblica amministrazione centrale, funzionale ed efficiente». E lo smart working, «saggia decisione nell’emergenza, è non offre tutto questo».