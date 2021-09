Referendum Cannabis, raggiunte le 500mila firme: al voto entro la primavera del 2022

È bastata una settimana per raggiungere le 500mila firme necessarie: gli italiani voteranno per il Referendum sulla legalizzazione della Cannabis entro la primavera del 2022.

Il Comitato promotore, formato Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani, aveva iniziato a raccogliere le sottoscrizioni l’11 settembre scorso, e contava di raggiungere la soglia necessaria entro il 30 settembre. In ogni caso, gli organizzatori invitano a continuare a firmare per rendere il riusultato ancor più al sicuro, ed essere certi di poter consegnare il Referendum in Cassazione.

Leggi anche Referendum sulla cannabis, in 48 ore oltre 200mila firme

Si tratta della prima raccolta firme organizzata interamente online, sul sito referendumcannabis.it. Il Referendum ha l’obiettivo di abrogare il Decreto del presidente della Repubblica 309/1990, il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

«Si tratta di un risultato straordinario ma non sorprendente: da tempo occorreva un intervento sul tema della cannabis e con la firma digitale in pochi giorni il tema è esploso», il commento degli organizzatori.