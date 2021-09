Clima, Draghi: “Un’emergenza come la pandemia: bisogna agire subito. Ma le sole risorse pubbliche non bastano”

Il premier al «Climate Moment» di New York: «Ridurre gas serra o non conterremo il cambiamento sotto 1,5 gradi»

NEW YORK. L’emergenza-clima richiede, a questo punto, una risposta immediata come la pandemia da Covid: non c’è pià tempo, bisogna agire. E’ quanto ha sostenuto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al «Climate Moment» in corso a New York. «L'Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite – dice il nostro premier – ci ha detto tre cose: che la nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida e su larga scala. E se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al di sotto di 1,5 gradi».

Vero che il mondo sta lottando con tutte le forze contro la pandemia, e l’attenzione globale è concentrata ora sulla sfida al Covid, «ma il clima – ricorda Draghi – è un'emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti climatici». Il premier cita gli eventi meteorologici estremi «che nelle scorse settimane sono stati un doloroso promemoria degli effetti dei cambiamenti climatici», e ricorda che molti Paesi, come l’Italia, hanno già deciso di porre al centro dei loro piani di ripresa e resilienza un modello di crescita più verde e inclusivo. «Tuttavia – insiste – , sappiamo già che è necessario fare di più».

Draghi ricorda che l’Unione europea oggi è responsabile soltanto dell’8% delle emissioni globali, e studi recenti mostrano la profonda interconnessione fra produzione di energia, emissioni di gas serra e cambiamenti climatici. Sottolinea che l’Italia «è determinata a porre l’Ue sulla giusta traiettoria per ottenere una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030, e per azzerare le emissioni nette entro il 2050». Ma occorre «convincere le persone e i Paesi a livello mondiale che accelerare la transizione energetica ha dei costi, ma genera anche grandi benefici. Soprattutto nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, la rapidità dei flussi di investimento indirizzati verso l’energia pulita è cruciale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile».

La sfida è un cammino progressivo. «Noi tutti – dice Draghi - dobbiamo non soltanto fissare degli obiettivi a lungo termine, ma anche allineare le azioni concrete a breve termine. La sfida è evidente: raggiungere la transizione energetica dipende dalla possibilità di fornire un accesso all’elettricità generata da energie pulite a circa 785 milioni di persone entro il 2030 e di fornire ad oltre 2,6 milioni di persone un accesso a energie pulite per cucinare. Ad esempio, avremo bisogno di rafforzare gli sforzi comuni nell’accelerare la graduale eliminazione del carbone sia a livello nazionale che internazionale. E dobbiamo davvero prendere il nostro destino nelle nostre mani su questo aspetto».

Draghi ricorda come il vertice del G20 che si terrà prossimamente a Roma e la COP26 di Glasgow siano «un’opportunità imperdibile sia per rispondere a queste sfide, sia per dimostrare la nostra determinazione collettiva». Ricorda anche che nei prossimi giorni centinaia di giovani si riuniranno a Milano, all’«Youth4Climate» per contribuire alla discussione sulle priorità dell’azione climatica: «C’è una grande aspettativa sulla nostra leadership da parte delle giovani generazioni. Il nostro successo verrà misurato sulla nostra capacità di rispondere alle loro istanze con azioni ambiziose».

Finanziare la transizione «è cruciale e dobbiamo rispettare la promessa di mettere a disposizione 100 miliardi di dollari – conclude Draghi –. Allo stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli che le sole risorse pubbliche non possono sopportare l’intero costo della transizione: mobilitare il settore privato è ugualmente cruciale». In questa direzione, «gli investimenti pubblici dedicati alla ricerca e sviluppo devono diventare priorità per ambiti strategici come l’elettrificazione, l’idrogeno, la bioenergia, la cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, che oggi ricevono soltanto circa un terzo del finanziamento pubblico». Nel frattempo «la fissazione del prezzo del carbonio può essere uno degli strumenti per accelerare la transizione verde».