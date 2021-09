Green Pass bis: il governo pone la fiducia alla Camera

ROMA. Il governo ha posto la fiducia alla Camera alla legge di conversione del Green Pass bis. Lo ha comunicato all'Aula il ministro per il rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà. Nel testo del secondo decreto Green pass, sul quale il governo ha posto la fiducia alla Camera, e che contiene l'estensione dell'obbligo della certificazione verde nelle scuole, universita' e per i trasporti a lunga percorrenza, è stato fatto confluire durante l'esame in commissione, attraverso un emendamento dell'esecutivo, anche il terzo decreto Green Pass, ovvero il provvedimento che lo rende obbligatorio per chiunque accede nelle scuole e estende l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori delle Rsa.