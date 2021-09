Mattarella: “La scuola un potente antivirus, ora siamo a un bivio e bisogna cambiare passo”

«Oggi è un giorno speciale, allegro, di speranza e di impegno per l’intero paese. Come ogni anno il primo giorno di scuola suscita attesa, ma quest’anno voi ragazze e ragazzi tornate di nuovo tutti in aula dopo tante sofferenze e limitazioni che la pandemia ci ha imposto. La ripartenza della scuola è il segno più evidente della ripartenza dell’Italia». Così il presidente della Repubblica Mattarella a Pizzo Calabro per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. La manifestazione presso l'Istituto nautico e aeronautico.

«Abbiamo una scuola di valore grazie alla passione degli insegnanti», ha proseguito il presidente. «La scuola non è un capitolo accessorio, bensì è assolutamente centrale in un piano di ripartenza. Le conoscenze e la cultura delle giovani generazioni costituiscono il volano migliore per il domani di tutti noi. Gli investimenti fatti erano doverosi, e ora dovranno assumere continuità e prospettiva strategica con il Piano nazionale di resilienza e ripartenza. Le risorse impiegate per avere una scuola più moderna, per rendere più sicuri e funzionali gli edifici scolastici, per realizzarne di nuovi, per formare docenti preparati alle sfide di una società in trasformazione, sono l'investimento più intelligente e proficuo».

«La pandemia ha portato dolore e lutti, ha segnato le nostre vite e creato povertà nuova. I giovani hanno pagato un prezzo molto alto, non lo dimenticheremo», ha sottolineato il capo dello Stato. «Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare le risposte sociali e la responsabilità che tanti hanno dimostrato. Ci sono state delle inefficienze, ma possiamo superarle. Merita attenzione la grande partecipazione alla campagna vaccinale dei giovani. «Il mondo della scuola si è mostrato un potente anti-virus», ha concluso il presidente. «La scuola è l'argine più robusto ai comportamenti più distruttivi, e questo rende la scuola il motore della trasformazione sociale».

Prima del presidente, era stato il turno del ministro Bianchi. «Oggi si riapre ma la scuola non ha mai chiuso, nemmeno nei momenti più bui. La scuola ha risposto prima di tutto e di tutti all’invito a vaccinarsi», ha dichiarato il ministro. «Avevamo una sfida, portare in classe tutti i docenti prima dei ragazzi. L’abbiamo vinta. La battaglia contro il virus non è finita», ha proseguito il ministro, «ma insieme, passo passo, ce la faremo».

«Quando nascono grandi speranze sociali i giovani sono protagonisti», ha aggiunto il presidente con un plauso alle giovani generazioni. «A tante ragazze e tanti ragazzi la pandemia ha fatto comprendere il valore del 'noi’. Il mondo della scuola si è dimostrato un potente antivirus»

La manifestazione «Tutti a scuola» all'interno del perimetro dell'istituto, uno dei più antichi del Paese, in un palco allestito davanti al mare Tirreno.L’evento ha visto la partecipazione di studenti di diverse scuole italiane selezionate per avere realizzato i migliori percorsi didattici sui temi della legalità e della cittadinanza. Presenti anche alcuni campioni olimpici e paralimpici come il trionfatore ai 100 metri e nella staffetta 4x100 di Tokyo Marcel Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi, Giulia Terzi e il calciatore Leonardo Spinazzola, campione d'Europa a Londra, accompagnati dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli.