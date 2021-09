Berlusconi torna in campo: “Ppe casa nostra. Serve esercito europeo”

Un discorso di circa sette minuti, dal suo studio di Villa San Martino ad Arcore. Seduto alla scrivania bianca, il simbolo di Forza Italia dietro le spalle, Silvio Berlusconi si rivolge all'ufficio di presidenza del partito popolare europeo, riunito a Roma. Il filmato segna il ritorno del presidente di Forza Italia sulla scena politica dopo la lunga pausa dovuta alle condizioni di salute del Cavaliere, che - 85 anni la settimana prossima - risentono ancora del Covid contratto un anno fa. L'ultima volta che l'ex presidente del Consiglio è apparso in video risale a fine luglio, per l'intervista a Bruno Vespa in occasione della festa della Lega a Cervia-Milano marittima. Prima di allora, Berlusconi non aveva voluto mancare alle consultazioni convocate da Mario Draghi in fase di formazione del nuovo governo, a inizio febbraio. Nel messaggio al Bureau del Ppe, il presidente di Forza Italia parla dei Popolari come la "casa" dei liberali e dei cristiani europei e della "necessita'" di rafforzare l'integrazione politica dell'Unione anche attraverso la costruzione di uno "strumento militare" comune.

«L'Europa oggi è una necessità - scandisce Berlusconi -. Qualunque osservatore responsabile se ne rende conto. Nelle grandi sfide planetarie solo se saremo uniti avremo la possibilità di esercitare un ruolo a difesa dei nostri interessi, dei nostri valori, della nostra stessa identità». «Considero un grande onore, per il mio Paese e per Forza Italia, ospitare l'ufficio di presidenza del nostro gruppo parlamentare. Un gruppo che nel Parlamento europeo si distingue per autorevolezza, per serietà, per credibilità - sostiene -. Per chi come me ha sempre creduto nel sogno europeo il Ppe è la casa politica naturale. Vorrei dire di più: il nostro partito è l'Europa, il Ppe si identifica con l'idea stessa di Europa». «Al di là di tutti i conflitti e le contraddizioni, l'Europa è unita da un sistema di valori condivisi. Su questi valori si fonda il Partito Popolare Europeo - rimarca -. Noi siamo gli eredi dell'Europa cristiana, l'Europa delle grandi cattedrali e dei grandi luoghi di spiritualita': Notre-Dame a Parigi, il Duomo di Colonia, la cattedrale di Wawel a Cracovia, la chiesa Santiago di Compostela in Spagna, il nostro bellissimo Duomo di Milano. Il cristianesimo è stato, anche nelle sue espressioni culturali e artistiche, il primo fattore di unità del nostro continente. Ho voluto ricordare tutto questo non certo per rivolgere lo sguardo al passato, ma perché è su questi principi che si fonda la nostra grande idea di futuro per l'Europa».

Quindi, il passaggio sugli alleati americani e l’Afghanistan: «La dolorosa esperienza dell'Afghanistan ha confermato in modo drammatico due aspetti sempre più evidenti nel Ventunesimo secolo - evidenzia poi -. Il primo è che gli Stati Uniti rimangono amici e alleati essenziali ma non sono pià in grado di essere da soli i garanti dell'ordine liberale nel mondo. Il secondo aspetto - continua - è che l'Europa fino a quando non avrà un'unica politica estera, supportata da uno strumento militare europeo forte, unito e credibile non sarà in grado di svolgere nessun ruolo autonomo. Ma ogni passo avanti sulla strada dell'integrazione europea, e a maggior ragione, ogni passo avanti su una politica estera e di difesa comune deve fondarsi sui valori condivisi fra i popoli europei».