Leghisti NoVax, Salvini: “Non siamo una caserma, chi non si sente a suo agio vada pure”

Matteo Salvini frena gli entusiasmi di chi pensa che dalla Lega ora, dopo l’uscita della novax Francesca Donato, possano uscire altri esponenti contrari al vaccino perché il partito prende una piega più vicina al governo: «La Lega - ha detto Salvini in conferenza stampa - è un movimento democratico che ha decine di migliaia di amministratori locali e milioni di consensi. In democrazia ogni idea è rispettata e rispettabile. Se qualcuno non si sente a suo agio, non siamo una caserma». La risposta è diretta al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ieri aveva detto «dentro la Lega non c’è spazio per i NoVax». E sui deputati (circa il 40 per cento) che sempre ieri non si sono presentati al voto sul Green Pass, il leader del Carroccio ha sottolineato che «i parlamentari sono liberi di esserci o non esserci, siamo in democrazia e non in un regime». Inoltre Salvini ha ricordato che «in Italia ci sono 20 mila poliziotti che non hanno il Green Pass. E cosa facciamo?». Sempre in tema vaccini Salvini ha detto di «inorridire all’idea di vaccini AntiCovid ai bambini».

Nel corso della conferenza stampa, poi, l’ex ministro dell’Interno ha dato rassicurazioni sulle prossime elezioni comunali, che vedono il Centrodestra in bilico soprattutto a Milano: «L’obiettivo è arrivare al ballottaggio a Roma a Milano a Torino a Bologna, e in altre città chiuderla al primo turno, a Varese, Novara, Trieste, Pordenone». Quindi, per Salvini, «ci sarà sicuramente il ballottaggio, conto che il centrodestra ci arrivi in forze sia a Milano che a Roma. A Milano so che ci sarà un buon risultato della Lega» perché «se Sala avesse fatto tutto quello che aveva promesso non saremmo qui a parlare di ballottaggio e stravincerebbe al primo turno, come fece Albertini quando fu riconfermato. Sono convinto che Luca Bernardo possa essere un ottimo sindaco».