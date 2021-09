Covid, Consulta: “Legittimo l’uso dei Dpcm da parte del governo Conte”

L’utilizzo da parte di Giuseppe Conte dello strumento dei Dpcm durante la prime ondate della pandemia è stato legittimo. Lo ha stabilito la Consulta: «La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima l'adozione di misure urgenti attraverso i Decreti del presidente del Consiglio (Dpcm), da parte dell'allora premier Giuseppe Conte, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal Covid 19». Lo ha affermto Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali.

Giuseppe Conte si è espresso a margine di un comizio a favore di Virginia Raggi a Roma: «Le notizie che arrivano dalla Consulta ci confortano, sul fatto che siano state respinte le censure contro il nostro operato e i Dpcm. Ma, lo dico da giurista, quando si tratta di mettere in sicurezza il Paese nulla deve fermare chi ha una responsabilità di governare il Paese».

Secondo la Consulta non c'è stata alcuna delega di funzione legislativa al presidente del Consiglio, come invece aveva sollevato un giudice di pace di Frosinone, poiché non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.