Morisi lascia la Lega: era il “guru” dei social di Salvini

Luca Morisi avrebbe lasciato la guida della comunicazione online della Lega. Secondo quanto riferisce AdnKronos, il professore universitario, “guru” della comunicazione politica di Matteo Salvini, avrebbe preso questa decisione per motivazioni di carattere professionale e familiare. Si interrope così un rapporto durato dieci anni in cui, anche grazie alla “Bestia”, la potente macchina social messa a punto da Morisi per diffondere posizioni politiche leghisti, il partito di Matteo Salvini ha incrementato enormemente il proprio peso. Nel corso degli anni Morisi era riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all'interno della Lega, grazie anche alla crescente influenza dei social-network all'interno del dibattito politico pubblico.