«Teatri, cinema e sale da concerto sono luoghi sicuri». Franceschini in audizione al Cts

Il ministro della Cultura ha chiesto al Comitato di rivedere le attuali misure anti-Covid e i limiti di capienza per i luoghi della cultura

«Teatri, cinema e sale da concerto sono luoghi sicuri». È quanto ha sottolineato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, durante l'audizione davanti al Cts, il Comitato tecnico scientifico, sulle misure anti-Covid. Franceschini ha chiesto al Cts di «valutare la possibilità di superare le misure di distanziamento interpersonale e gli attuali limiti di capienza, mantenendo l'obbligo di green pass e di indossare la mascherina per la durata degli spettacoli».

Da tempo il ministro della Cutura è favorevole a rivedere i limiti di capienza per il luoghi della cultura, specie per le aree in zona bianca. L’obiettivo è il superamento del tetto del 50% sia all’aperto che al chiuso. Nel question time parlamentare tenutosi ieri alla Camera, Franceschini aveva anticipato i temi all’ordine del giorno sul tavolo del Cts. Il Comitato sarà quindi chiamato ad esprimersi sulle prossime misure che intereseranno il settore della cultura.

«Nell'ultimo decreto legge abbiamo previsto che ci sarà un parere su questo entro il 30 settembre», ha continuato Franceschini, specificando che, in qualunque caso, la decisione a cui si perverrà verrà presa in modo collegiale e supportata da basi scientifiche.