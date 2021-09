Salvini: “Al processo Richard Gere sarà testimone contro di me”

«"Richard Gere testimonierà contro di me nel processo Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo»: a rivelarlo è stato Matteo Salvini, oggi pomeriggio ad Assisi. «Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me, all'Italiane agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi" ha aggiunto il leader della Lega parlando dell'attore. "Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al cinema, non in tribunale", ha sottolineato ancora Salvini. «Gli chiederò un autografo da portare alla mia mamma»: spiega il leader della Lega che aggiunge, «vorrei però sapere quanto costerà ai contribuenti italiani questa roba qua, che non sarebbe possibile in nessun altro Paese». Salvini ha spiegato che lui invece farà sfilare come testimoni tutti i membri del governo M5s-Lega, a cominciare dall'ex premier Giuseppe Conte.