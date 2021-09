Brunetta: “Sogno di vedere la Calabria come l’Irlanda”

Il ministro per la Semplificazione e pubblica amministrazione al comizio a Reggio Calabria: «È una regione con prospettiva di crescita straordinaria»

«Il mio sogno è di vedere la Calabria come l'Irlanda». Lo ha detto il ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a Reggio Calabria per il comizio conclusivo della campagna elettorale a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria.

«ll lavoro pubblico - ha aggiunto Brunetta - è catalizzatore dello sviluppo. Noi sblocchiamo la Calabria se partiamo dal lavoro pubblico che aiuta il lavoro privato a fare della Calabria l'Irlanda d'Europa. Anche l'Irlanda era l'ultimo paese d'Europa, ed è diventato uno dei primi. Ecco il mio sogno è di vedere la Calabria come l'Irlanda, una bellissima immagine con una prospettiva straordinaria di crescita. La Calabria ha dei potenziali di crescita inespressi. Dobbiamo farli esprimere soprattutto attraverso l'investimento nel capitale umano pubblico, che aiuta il capitale umano privato, le imprese, che aiuta le famiglie a crescere».