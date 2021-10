Elogi a Hitler e fondi illeciti, Fidanza si sospende da Fdi. Meloni: "Voglio vedere il video". E La Procura di Milano apre l'inchiesta per finanziamento illecito ai partiti

«Soldi in nero per campagna elettorale? Mi diano l'intero girato, lo chiedo ufficialmente, io sono molto rigida, sono rimasta colpita, ma non valuto un dirigente che conosco da più di 20 anni sulla base di un video mandato in onda a due giorni dal voto, curiosamente». Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa di Roma per la chiusura della campagna elettorale rispondendo a chi le chiede del video di Fanpage su presunti finanziamenti in nero al suo partito e su presunte simpatie naziste di alcuni dirigenti. Le immagini riguardano Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, che nel video mostrato viene indicato come la figura di riferimento dai neonazisti e discute esplicitamente di come reperire finanziamenti illeciti: «Deve fare immediatamente un passo indietro e dimettersi» chiedono le forze politiche contrarie. E la Meloni aggiunge: «Sono pronta prendere le decisioni del caso quando ravviso delle responsabilità reali». Poi la leader di Fratelli d’Italia ricorda come «con tutti i dirigenti, sia sul tema dell'onestà sia sui rapporti che non si devono avere con determinati ambienti, sono stata sempre molto chiara. Non c'è - spiega - posto in Fratelli d’Italia per razzisti, antisemiti e para-nazisti».

Inchiesta Lobby nera, Meloni: "No a rapporti con certi ambienti, ma voglio vedere tutto il girato"

Le parole di Fidanza: «Mai ricevuto finanziamenti illeciti, mi autosospendo»



«Dopo aver visto il servizio confezionato ieri sera da Fanpage e mandato in onda da Piazzapulita voglio ribadire ai miei amici, ai miei elettori e a quelli di tutto il mio partito che non ho mai ricevuto finanziamenti irregolari e che nello specifico, in più occasioni che purtroppo non sono state mandate in onda, ho ribadito al “giornalista infiltrato” che asseriva di voler contribuire alla campagna elettorale di una candidata la necessità di farlo secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il fatto che questi ulteriori colloqui non siano stati trasmessi la dice lunga sulla serietà di questa inchiesta e contribuisce a dare di me e della mia attività politica un'immagine totalmente distorta» afferma in una nota Fidanza. «In ogni caso, nell'associarmi alla richiesta del mio partito di ottenere i filmati integrali che mi riguardano senza tagli o manomissioni in modo che gli stessi possano essere visionati dai competenti organi di FdI, su richiesta di Giorgia Meloni, ritengo opportuno autosospendermi da ogni ruolo e attività di partito al fine di preservare Fratelli d'Italia da attacchi strumentali» annuncia Fidanza.

La Procura di Milano

La Procura di Milano intanto ha aperto un'inchiesta con le ipotesi di finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio per far luce sulla vicenda. Ma al vaglio ci sono anche altre accuse come per esempio l’apologia del fascismo. Il procedimento è stato aperto sulla scorta di un esposto-denuncia presentato dai portavoce dei Verdi Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. Gli accertamenti sulla vicenda saranno eseguiti dal nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF sotto il coordinamento dell'aggiunto Maurizio Romanelli e dei pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone. Tra i primissimi accertamenti disposti c’è l’acquisizione del video integrale di Fanpage, materiale che sarebbe stato raccolto in tre anni di lavoro sotto copertura negli ambienti della destra milanese.

Bonelli ed Evi chiedono al procuratore capo di Milano di intervenire «nella maniera più celere possibile al fine di evitare ulteriori conseguenze ed eventuali reiterazioni dei comportamenti». Inoltre, si chiede «di essere informati di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini e di essere avvisati di un'eventuale richiesta di archiviazione». Nell'esposto si fa in particolare riferimento a due passaggio della video inchiesta: quando il parlamentare europeo di Fdi Carlo Fidanza «chiede all'imprenditore (il giornalista infiltrato, ndr) il finanziamento per la campagna elettorale in 'Black', cioè in nero» e quando Roberto Jonghi Lavarini detto il Barone nero, «coordinatore della campagna elettorale di Fdi a Milano, spiega che attraverso dei loro commercialisti hanno delle 'lavatrici' per rendere puliti i soldi versati in nero. Il Barone nero spiega sempre all'imprenditore che il sistema lavatrici lo hanno usato in altre circostanze elettorali».