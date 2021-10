Amministrative 2021, in molte piccole città sindaci eletti già prima dello scrutinio: ecco perché

Nei comuni sotto i 15mila abitanti con un’unica lista basta superare il quorum del 40 per cento per indossare la fascia tricolore

Il voto è ancora in corso, ma il sindaco è già sicuro della sue elezione. Tutto in regola, la chiaroveggenza non c’entra: si tratta per lo più di piccoli Comuni sotto i 15 mila abitanti nei quali si è presentata un’unica lista (spesso civica): secondo la legge elettorale per l’elezione dell’unico candidato è infatti necessario semplicemente il superamento del quorum del 40 per cento di affluenza, che diventa il 50 per quelli più popolosi. Piccole realtà dove gli exit poll non hanno ragione di esistere, e dove i (pochi) occhi sono tutti concentrati sui dati dell’affluenza più che su quello – scontato – dello scrutinio.

Alle ore 11.30 i sindaci che hanno già conquistato la fascia tricolore sono già 25. Otto sono in Campania (cinque in provincia di Salerno, due ad Avellino e uno a Caserta), mentre in Liguria sono 17: due in provincia di Genova, 13 in quella di Imperia e altri due nel Savonese.