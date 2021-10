Il centrodestra guidato da Occhiuto travolge la Calabria: chi è il neopresidente

Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Calabria. Il quadro elettorale è ancora in divenire, ma con il centrosinistra che conquista al primo turno Milano, Bologna e Napoli, la Regione si riconferma in mano alla coalizione di centrodestra, che supera il 50% dei voti nell’elezione senza ballottaggio. La partita è ancora aperta nelle altre città maggiori, con Roma e Torino verso un secondo confronto tra le due formazioni.

Il risultato della destra è sovrapponibile a quello di gennaio 2020, quando l’ex presidente Jole Santelli – scomparsa improvvisamente il 15 ottobre dell’anno scorso – ottenne il 55,29% delle preferenze. Se gli scrutini confermeranno i dati delle proiezioni, il dato non dovrebbe distanziarsi molto da quello della tornata precedente.

La coalizione di sinistra invece si attesta su dati inferiori rispetto alla scorsa tornata: la scienziata Amalia Cecilia Bruni viaggia tra il 27 e il 28%. L’imprenditore del tonno Pippo Callipo, candidato dalla coalizione a guida Pd alle precedenti regionali, raggiunse il 30,14%.

Cosentino, 52 anni, due figli. Laureato in scienze economiche, comincia la carriera politica come consigliere comunale della sua città tra il 1993 e il 1997. Poi ricopre diversi ruoli fra Udc e Forza Italia fino alla rielezione alla Camera nel 2018. Da marzo 2021 guida il gruppo parlamentare alla Camera del partito fondato da Silvio Berlusconi.

Le sfide, per il nuovo governatore, sono quelle ataviche che affliggono la Regione: sanità pubblica – la Calabria ha i dati peggiori in merito alla mobilità passiva dei pazienti – e infiltrazioni della criminalità organizzata.

Su questo punto Occhiuto ha espresso un parere netto: «La Calabria ha molti problemi. Cominciando dalla ‘ndrangheta, che ci fa schifo, alla quale non permetteremo di sporcare il governo del centrodestra. Al governo nazionale chiedo di aiutarci per debellare questo cancro che colpisce la nostra terra. Abbiamo tenuto l’asticella altissima anche nella fase di compilazione delle liste mandando gli elenchi alla Commissione antimafia per un vaglio preventivo delle candidature. Siamo stati gli unici farlo».

Anche sul tema della salute il neopresidente ha espresso il suo punto di vista: «Nella mia idea di Calabria nuova c’è un primo punto assoluto: restituire la sanità ai calabresi. Mi gioco tutto sulla questione, perché tra i vari bisogni dei cittadini è quella che si avverte di più».

Intanto arrivano i complimenti dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha votato il 3 ottobre a Milano a 8 mesi di distanza dalla sua ultima uscita pubblica: «Dobbiamo ritornare in prima posizione in una regione come la Calabria, per garantire un cambiamento importante rispetto ai governi del passato».