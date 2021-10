Le periferie mollano la Raggi: lotta solo per il terzo posto

L'affluenza al voto a Roma, così come nelle altre grandi città, registra un calo rispetto a cinque anni fa: alle urne si è presentato solo il 48,8 per cento degli aventi diritto contro il 57 per cento delle ultime elezioni che portarono al Campidoglio Virginia Raggi. E questa, per la sindaca uscente, non è una buona notizia. Raggi contava su numeri più alti, soprattutto nelle periferie, per provare a tenere in vita una chance di arrivare al ballottaggio.

Le proiezioni di Opinio per Rai (su un campione di circa il 10 per cento) danno il candidato del centrodestra Enrico Michetti in vantaggio con il 30,3 per cento, avviato al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, accreditato del 27,4 per cento. Raggi resta invece ferma al 18,9 e tallonata da Carlo Calenda, che si attesta al 18,6. Per Swg, il distacco tra Gualtieri e Raggi è meno ampio, ma sempre difficile da ribaltare, con Gualtieri al 24,1 per cento e Raggi al 21,1 per cento.

A credere nella rimonta c’è il marito della sindaca, Andrea Severini, che sui social scrive «Forza», commentando i primi exit poll. Se verranno confermati i risultati delle proiezioni, però, si prospetta un’uscita di scena dolorosa per lei e per il Movimento 5 stelle, che si prepara a perdere anche Torino: due città conquistate entrambe nel 2016 e cruciali nel percorso che due anni più tardi avrebbe portato il partito fondato da Beppe Grillo al governo.

Francesco Olivo: "Delusione nel comitato di Michetti a Roma, speravano in un vantaggio più ampio"

Le fiamme che a Roma hanno avvolto il ponte di Ferro nella notte che ha preceduto il voto non erano certo di buon presagio per Raggi. Deve averlo pensato anche lei, che in cinque anni è passata dall’essere un simbolo dei Cinque stelle ad essere un problema. Prima il commissariamento politico del partito, ad opera di Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, dopo le inchieste che hanno colpito i suoi collaboratori più fedeli. Poi mal sopportata dai nuovi vertici vicini a Giuseppe Conte, che nella Capitale cercavano di stringere l’alleanza con il Pd, scontrandosi però sullo scoglio rappresentato dalla voglia di ricandidarsi di Raggi. Un tentativo che troverà sfogo solo nel probabile ballottaggio tra Michetti e Gualtieri. Ma «in politica il “meglio tardi che mai” funziona di rado», sottolinea un deputato M5S. «Con un’alleanza potevamo vincere. Così invece avremo la parte dei comprimari nella vittoria del Pd».