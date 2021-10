Milano, Sala: “L’astensionismo non è a casa nostra. Il centrodestra ha sbagliato a dare un’immagine negativa della città”

«Vincere a Milano al primo turno e in tutti i 9 municipi. Ieri avevo parlato di una vittoria quasi storica, oggi mi sbilancio: è proprio storica». Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, rieletto a Palazzo Marino, nella conferenza stampa di commento al voto. «Alla fine, rispetto al primo turno del 2016, ho preso un quarto dei voti in più. E lo dico non solo per l'orgoglio di aver convinto un quarto dei miei elettori, ma anche per precisare che l'astensionismo non è a casa mia: chi ha avuto fiducia in me è andato a votare in maniera convinta».

«Quello che chiedo ora a tutte le forze politiche è collaborazione e serietà», ha proseguito il sindaco, che ha ribadito la fiducia al vicesindaco Anna Scavuzzo. «Mi accompagnerà lei in questi anni. E rispetteremo la parità di genere, ma non per dovere». «Non mi terrò deleghe», ha aggiunto, e Milano «avrà dodici assessori. I nomi li deciderò io, ma manterrò un criterio di proporzionalità. Non prevedo grandi cambiamenti ma qualche innovazione ce l'ho in testa».

Sala si è detto «contento del successo dei Verdi, mi prendo una parte di merito ma hanno lavorato bene». Poi ha chiesto la collaborazione di tutti: «Sarà molto difficile per tutti noi gestire un periodo così difficile: dobbiamo trovare strade innovative, non sono tempi normali che meritano il solito tran tran. Quindi, serve l’apporto di tutti. Lo accetto volentieri anche dalle altre forze politiche, chiedo solo serietà»

Un giudizio sul rivale, Luca Bernardo. «Ha sbagliato a fare una descrizione così negativa di Milano. Milano non ha bisogno di muscolarismo, non è una città che accetta un atteggiamento troppo cupo e pessimista. Gli auguro di essere il capo dell'opposizione per cinque anni, gli offro la possibilità di collaborare».Sul Movimento 5Stelle, che a Milano ha avuto un risultato più che deludente con una percentuale del 2,7% Sala ha commentato: «Mi aspettavo un po' di più, anche se quando cambi pelle così radicalmente ci sta che ci sia uno choc iniziale. Loro sono in un percorso delicato».

Poi Sala ha allargato il discorso al governo e al Pnrr: «Da lì dobbiamo ripartire, è lo strumento per ridisegnare la città. Milano, ne ho parlato anche con i ministri ieri, chiede che la chiarezza nell'assegnazione dei fondi sia rapida, ed è già pronta a discuterne. Ne parlerò con il presidente del Consiglio e sarò felice se potrà venire a Milano in tempi brevi».

«Il mio messaggio ai milanesi», ha concluso Sala, «è che nei prossimi cinque anni farò il sindaco di Milano e basta».