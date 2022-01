Draghi: “I problemi che abbiamo sono dovuti ai non vaccinati. La scuola va tutelata e protetta”

«Il governo cerca di essere cauto nell’affrontare la Pandemia, ma dobbiamo preservare l’economia e la salute dei ragazzi. La scuola è fondamentale per la nostra democrazia. Va tutelata e protetta. Vogliamo sia aperta in presenza». Così Mario Draghi nell’aprire l’attesa conferenza stampa di Palazzo Chigi e prima di lanciare una dura stoccata ai no vax: «Gli ospedali sono in sofferenza per l’impatto che ha il virus sulla popolazione non vaccinata. Molti dei problemi che abbiamo adesso sono dovuti alla popolazione non vaccinata che occupa i due terzi dei posti letto nelle terapie intensive».

A chi, come il governatore campano De Luca, accusa il governo di usare gli studenti come cavie, Draghi ha risposto che «i danni delle didattica a distanza sono già evidenti. Non ha senso chiudere la scuola prima di chiudere tutto il resto, ma non c’è questo rischio perché ci sono i vaccini. La classi in dad aumenteranno, ma non vogliamo vi sia un ricorso generalizzato».

A sostegno del premier è intervenuto anche il ministro della pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi: «Le assenze degli studenti sono ferme al 4,5% tra positivi e quarantene. Teniamo la situazione sotto controllo».