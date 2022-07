Crisi di governo: Draghi ottiene la fiducia in Senato con 95 sì e 38 no. Forza Italia, Lega e M5s non votano ma garantiscono il numero legale. Letta: “Giorno di follia, il Parlamento è contro l’Italia”. Gelmini lascia FI. Il premier domani mattina da Mattarella

«Noi togliamo il disturbo, presidente Draghi». Dopo l’annuncio di Lega e Forza Italia di astensione, anche i 5S non hanno partecipato al voto di fiducia – utilizzando però la formula ‘presente non votante’, che ha garantito il raggiungimento del numero legale – posto dal presidente del Consiglio sulla risoluzione presentata dal senatore Pier Ferdinando Casini, che puntava ad approvare le comunicazioni rese da Draghi. Autonomie, Insieme per il futuro, Italia viva, Leu e Pd hanno votato a favore, contro Alternativa e FdI. La fiducia in Senato è passata con 95 sì e 38 no. Ma i numeri sono troppo bassi: Draghi ha lasciato a Palazzo Chigi e, da quanto si apprende, domani salirà al Quirinale da Sergio Mattarella.

Il discorso integrale del Premier – Le comunicazioni di Draghi al Senato

Cosa succede ora



Fino a che non ci saranno le dimissioni formali, il percorso della verifica di governo non cambia. Quindi, come era stato già programmato, domani alle ore 9 inizierà alla Camera la discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Non è previsto l'intervento di Draghi, che ieri ha depositato a Montecitorio il discorso letto oggi a palazzo Madama. Poi se, come pare ormai inevitabile, il premier presenterà le sue dimissioni a Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica si potrebbe prendere qualche ora per riflettere, per poi incontrare i presidenti delle Camere che, come prevede la Costituzione, devono essere ascoltati prima di poter sciogliere le Camere. A quel punto, il capo dello Stato avrebbe tutti gli elementi necessari a compiere la sua scelta, che tutti prevedono sia lo scioglimento del Parlamento per un voto in autunno. La data è decisa dal governo, ma in base al calendario la più probabile è il 2 ottobre: devono infatti passare tra i 60 e i 70 giorni dal giorno dello scioglimento e il 25 settembre si celebra una festa ebraica, mentre solitamente si evita la coincidenza con festività religiose.

La giornata

In mattinata Mario Draghi ha parlato nell’Aula del Senato per mezz’ora con toni chiari, forti e determinati per capire se ha ancora l’appoggio della maggioranza. «Siamo qui, in quest'aula, oggi, a questo punto della discussione, perché e solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Siete pronti a riconfermare il patto di fiducia? Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me, ma la dovete dare a tutti gli italiani». Draghi ha alzato la voce nei passaggi cruciali rivendicando, da un lato, i risultati ottenuti proprio grazie alle forze politiche. Quando hanno lavorato «nell'interesse del Paese». Ma dall'altro ponendo paletti chiari perché si possa proseguire con il governo di «unità nazionale» che fin qui ha garantito «la legittimità democratica» dell'esecutivo e la sua «efficacia». Al termine, dai banchi si è sollevato un lungo applauso, al quale non hanno partecipato i senatori del M5S e quasi nessuno della Lega.

Nel pomeriggio il presidente del Consiglio è rientrato in Aula – dopo che i lavori sono stati sospesi per un'ora e mezza per una richiesta avanzata da Forza Italia – per la replica, ringraziando chi ha sostenuto l’operato del governo e rileggendo il discorso fatto nella mattinata. È tornato sui passaggi 'contestati' da alcuni senatori: «Niente richieste di pieni poteri, va bene?», ha rimarcato senza nascondere il disappunto. Poi ha chiesto al Parlamento di votare sulle sue parole e non si è espresso invece su quella proposta dalla Lega e sottoscritta dai forzisti, che chiede di prendere atto della necessità di un nuovo governo «profondamente rinnovato» senza il Movimento 5 stelle e guidato da Draghi. Al momento sono in corso le votazioni. Domani il premier sarà alla Camera, ma già oggi tutto sarà più chiaro: un voto di fiducia definirà il futuro del governo o la definitiva crisi.

La Diretta

20.53 – Draghi domani alla Camera alle 9

Fino a che non ci saranno le dimissioni formali, il percorso della verifica di governo non cambia. Quindi, come era stato già programmato, domani alle ore 9 inizierà alla Camera la discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Non è previsto l'intervento di Draghi, che ieri ha depositato a Montecitorio il discorso letto oggi a palazzo Madama.

20.46 – Meloni: «Gli unici governo che funzionano sono quelli che hanno una maggioranza coesa»

«Mi ricordo quando tutti mi guardavano dall'alto in basso perché non capivo niente di politica, che stavamo tornando in una fogna, ci stavamo mettendo in un angolo, eravamo dei velleitari – dichiara Giorgia Meloni alla manifestazione di Fratelli d'Italia a Piazza Vittorio Emanuele II a Roma –. Dopo un anno si è visto chi capisce le dinamiche della nostra democrazia. Ci sono stati tre governi diversi, ci sono state tre maggioranze diverse, ce n'è uno che ha funzionato? No, perché gli unici governo che funzionano sono quelli che hanno una maggioranza coesa».

20.39 – Calenda: «Oggi FI è deceduta»

«Oggi Forza Italia è deceduta nel peggiore dei modi possibili». Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda.

20.38 – Salvini: «Draghi vittima di Pd e 5S»

«Draghi e l'Italia sono state vittime, da giorni, della follia dei 5Stelle e dei giochini di potere del Pd». Lo ha detto Matteo Salvini, aprendo la riunione con i parlamentari della Lega alla Camera. ''L'intero centrodestra era disponibile a proseguire senza i grillini, con Draghi a Palazzo Chigi e con un governo nuovo e più forte. Il Pd ha fatto saltare tutto», ha spiegato Salvini. «Speriamo che questo sia l'ultimo Parlamento dove centinaia di persone cambiano casacca e poltrona», conclude il leader della Lega. Il leader della Lega, al suo arrivo, è stato accolto dagli applausi dei parlamentari della Lega.

20.35 – Draghi non va al Quirinale stasera

Il premier Mario Draghi non salirà al Quirinale questa sera. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi diretto nella sua abitazione e non al Colle, dove, riferiscono fonti di governo, dovrebbe recarsi nella giornata di domani.

20.22 – Iniziata la riunione di Salvini con parlamentari

Matteo Salvini è stato accolto dagli applausi dei parlamentari della Lega. La riunione è appena cominciata alla Camera. È quanto fa sapere il partito.

20.22 – Letta: «Campagna elettorale in situazione complicata»

«Sarà una campagna elettorale che comincerà nelle prossime settimane, in estate. Io temo che sia una campagna che avverrà in una situazione molto complicata. Quello che ho trovato incredibile sono i bizantinismi su cui si è sviluppata questa giornata». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni del Tg1.

20.19 – Draghi ha lasciato palazzo Chigi

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha lasciato la sede di palazzo Chigi, dopo avere ottenuto la fiducia dell'aula del Senato.

20.18 – Telefonata Meloni-Berlusconi dopo l’esito del voto

Al termine del voto di fiducia in Senato, telefonata tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Lo fanno sapere fonti dei due partiti.

20.11 – Il Senato approva fiducia: 95 sì, 38 no

Tutti i numeri: 192 presenti, 133 votanti, maggioranza 67, 95 sì e 38 no. Il Senato è in numero legale perché i senatori M5s erano presenti non votanti. Il centrodestra di Governo assente, FdI ha votato no.



20.03 – Renzi: «Grazie a Draghi, orgogliosi di averlo voluto e sostenuto»

«Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c'è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogliosi di averlo voluto contro tutto e contro tutti. Orgogliosi di averlo sostenuto anche oggi». Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo Renzi.

20.02 – Calenda: «Esecutivo mandato a casa da filoputiniani»

«Sarà un caso ma il governo più serio e atlantista della storia recente viene mandato a casa da tutti quelli che hanno sostenuto posizioni filoputiniane. Sarà un caso». Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda, corredando il post con le foto di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi in compagnia del presidente russo Vladimir Putin e del leader della Lega Matteo Salvini con indosso la nota maglietta con il ritratto del leader di Mosca.

20.01 – Di Maio: «Pagina nera per Italia politica ha fallito»

«Una pagina nera per l'Italia. La politica ha fallito, davanti a un'emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare. Si è giocato con il futuro degli italiani. Gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia». Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Twitter.

19.59 – Iniziata la seconda chiama al Senato

Nell'Aula del Senato è iniziata la seconda chiama per il voto di fiducia al governo.

19.46 – Pd: «Ci prepariamo a campagna elettorale, Italia migliore di Parlamento»

«Da oggi ci prepariamo alla campagna elettorale. Parleremo agli italiani. L'Italia è diversa, è migliore di questo Parlamento». Così fonti del Nazareno.

19.45 – Stasera Salvini incontra parlamentari

Questa sera, dopo le 20, Matteo Salvini vedrà tutti i parlamentari della Lega alla Camera.

19.43 – Pd: «Giornata drammatica, gravi scelte Lega-Fi e 5S»

«Il PD è orgoglioso di avere sostenuto con lealtà il Governo Draghi. Siamo grati al Presidente e fieri del lavoro che insieme a lui abbiamo fatto per il bene del Paese. Oggi è stata una giornata drammatica per l'Italia. Le scelte di Lega e Forza Italia da una parte e del M5S dall'altra sono gravi, sbagliate. Purtroppo, sarà tutto il Paese - i cittadini e le cittadine, a partire da quelli più fragili e più spaventati - a pagare il conto di queste scelte. Una crisi sbagliata fin dall'inizio che è oggi esplosa nel modo peggiore. Chi ha affossato il Governo Draghi è andato contro l'Italia». Lo sostengono fonti del Nazareno.

19.36 – Gelmini: «Lascio Forza Italia, ha voltato le spalle agli italiani»

«Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di Forza Italia, apprendendo la volontà di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso) – afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie -. In un momento drammatico per la vita del Paese, mentre nel cuore dell'Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una crisi senza precedenti, una forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi. Forza Italia ha invece definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini. Se i danni prodotti al Paese dalle convulsioni del Movimento 5 Stelle erano scontati, mai avrei immaginato che il centrodestra di governo sarebbe riuscito nella missione, quasi impossibile, di sfilare a Conte la responsabilità della crisi: non era facile, ma quando a dettare la linea è una Lega a trazione populista, preoccupata unicamente di inseguire Giorgia Meloni, questi sono i risultati. Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni: non posso restare un minuto di più in questo partito».

19.35 – Il premier Mario Draghi è appena rientrato a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è rientrato a palazzo Chigi, dove attenderà l'esito del voto di fiducia del Senato sulla risoluzione Casini.

19.33 – I senatori M5s potrebbero assicurare numero legale

I senatori M5s alla prima chiama sono finora tutti presenti non votanti al voto di fiducia. Questo potrebbe far si' che il Senato sia in numero legale. I senatori M5s sono 61. Alla prima chiama i senatori del centrodestra di Governo sono finora risultati assenti. Alcuni senatori FdI sono assenti, altri hanno votato contro la fiducia.

19.29 – Letta: «Giorno di follia, Parlamento contro Italia»

«In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l'Italia. Noi abbiamo messo tutto l'impegno possibile per evitarlo e sostenere il governo Draghi. Gli italiani dimostreranno nelle urne di essere più saggi dei loro rappresentanti». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

19.25 – Finora tutti M5s presenti non votanti

I senatori di M5S si dichiarano «presente non votante» durante la chiama sulla fiducia nell'Aula del Senato.

19.25 – Draghi lascia il Senato

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha lasciato il Senato al termine delle dichiarazioni di voto sulla risoluzione su cui è stata posta la fiducia.

19.24 – Al via la prima chiama

È iniziata la chiama nell'Aula del Senato sulla fiducia chiesta dal Governo sulla risoluzione Casini che approva le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, rese all'Assemblea sulla crisi di governo.

19.18 – Senato, dopo annuncio M5S conciliabolo a banchi governo

L'annuncio della non partecipazione al voto di M5S sulla risoluzione Casini nell'Aula del Senato scatena un boato a sinistra. Draghi, che ascoltava compito e con le mani incrociate, si è girato a parlate on i ministri vicini e poi con Giancarlo Giorgetti e Dario Frabceschini. E' partito un conciliabolo al banco del governo.

19.12 – Casellati: «Mancherà il numero legale»

19.10 – Castellone: «M5s non partecipa al voto di fiducia»

«Non partecipiamo al voto di questa risoluzione», annuncia la capogruppo M5S Mariolina Castellone, intervenendo in dichiarazione di voto al Senato. «Noi togliamo il disturbo, presidente Draghi, ma ci saremo sempre quando si tratterà di discutere e approvare provvedimenti utili. Continueremo le nostre battaglie qui e nel Paese».

19.09 – Se manca numero legale altra votazione

Se dovesse mancare il numero legale in Aula al Senato, da regolamento, si aggiorna la convocazione per un'altra votazione.

19.05 – Castellone (M5s): «Governo si è schierato contro di noi »

«Lei, presidente Draghi, aveva detto che un governo di alto profilo non deve identificarsi con nessuna forza politica. Mi permetta di dire che un governo di alto profilo non dovrebbe nemmeno schierarsi nettamente con una forza politica, come invece è stato fatto». Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone, in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal premier Mario Draghi sulla risoluzione dopo le sue comunicazioni.

19.04 – Verso astensione M5S su fiducia, senatori restano in Aula

A quanto si apprende da fonti parlamentari, il gruppo M5S si asterrà sul voto di fiducia al governo al Senato. I senatori dovrebbero rimanere in Aula come presenti non votanti.

19.03 – Candiani (Lega): «Non parteciperemo a voto»

La Lega non parteciperà al voto sulla risoluzione presentata da Pierferdinando Casini alle comunicazioni di Mario Draghi, su cui lo stesso presidente del Consiglio ha posto la fiducia. Lo ha annunciato il senatore leghista Stefano Candiani in dichiarazione di voto al Senato.

18.38 – Salvini: «Noi abbiamo fatto nostra proposta esecutivo nuovo»

«Noi la nostra proposta l'abbiamo fatta: se c'è un governo nuovo e più forte bene, sennò..». Così il segretario leghista Matteo Salvini parlando coi cronisti in Transatlantico.

18.32 – De Petris (Leu): «Votiamo fiducia»

«Noi non ci siamo mai sottratti dalle nostre responsabilità e lo faremo anche questa volta. Per questo motivo i senatori di Leu-Ecosolidali voteranno la risoluzione e la fiducia». Lo ha detto la capogruppo di Leu, Loredana De Petris, esprimendo il voto a favore sulla fiducia posta dal governo a palazzo Madama sulla risoluzione presentata dal senatore Pier Ferdinando Casini.

18.31 – Centro destra: «Stupore per questione fiducia risoluzione Casini»

«Forza Italia, Lega, UDC e Noi con l'Italia hanno accolto con grande stupore la decisione del presidente del consiglio Mario Draghi di porre la questione di fiducia sulla risoluzione presentata da un senatore - Pierferdinando Casini - eletto dalla sinistra. Il presidente Silvio Berlusconi questa mattina aveva comunicato personalmente al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del consiglio Mario Draghi la disponibilità del centrodestra di governo a sostenere la nascita di un esecutivo da lui guidato e fondato sul "nuovo patto" che proprio Mario Draghi ha proposto in Parlamento. La nostra disponibilità è stata confermata e ufficializzata nella proposta di risoluzione presentata dal centrodestra di governo in Senato». Così in una nota del centrodestra di governo.

18.26 – Salvini: «Non votiamo risoluzione Casini»

«La risoluzione di Casini? Certo che non la votiamo». Così il leader della Lega Matteo Salvini intercettato dai cronisti in bavette al Senato.

18.22 – Scintille in Senato tra azzurre Ronzulli e Gelmini

A quanto riferiscono fonti partlamentari ci sarebbe stato un forte scontro all'interno di Forza Italia. Uscendo dall'aula del Senato, dopo la replica del presidente Draghi, la senatrice Licia Ronzulli avrebbe gridato al ministro Mariastella Gelmini: «Vai a piangere da un'altra parte e prenditi lo Xanax». E Gelmini a Ronzulli: «Contenta ora che hai mandato a casa il governo?».

18.08 – Renzi: «Avanti con Draghi o a casa, finisce teatrino»

«Noi voteremo la fiducia, ma in ogni caso oggi finisce il teatrino. Noi presidente le diciamo grazie, per la campagna di vaccinazioni, per il Pnrr, per il treno per Kiev. Oggi questo Governo va avanti con Draghi o si va a casa». Così Matteo Renzi.

18.02 – Renzi: «Crisi grottesca voluta da M5s e Conte»

«Questa crisi grottesca e assurda voluta da Conte e M5s cade in un momento ricco di problemi. La democrazia è in crisi dal Regno unito allo Sri Lanka, mentre siamo impegnati nelle nostre vicende partite da un termovalirizzatore, necessario, la guerra va avanti anche quando noi facciamo finta di non accorgercene. L'inflazione è ai massimi storici da anni. Il parlamento è fermo su una posizione assurda di chi vuole la crisi, ma non ha il coraggio di far dimettere i ministri». Così Matteo Renzi, leader di Italia viva.

17.58 – Centro destra pronto a sfilarsi: urne o opposizione

Opposizione responsabile a un governo tecnico oppure voto anticipato. Sono queste le due strade prospettate al vertice di villa Grande, secondo quanto si apprende. Il centrodestra di governo ha proposto un nuovo esecutivo senza M5s e con segnali di discontinuità sull'agenda, una soluzione prospettata anche nei colloqui di Berlusconi al premier Draghi e al presidente della Repubblica Mattarella. Nel vertice sia Berlusconi che Salvini, secondo quanto viene riferito, hanno sottolineato che il premier Draghi non ha voluto mediare. Da qui la possibilità delle urne a ottobre o a inizio dell'anno prossimo qualora si arrivasse ad un governo tecnico. «Noi faremmo opposizione responsabile votando i provvedimenti che servono al Paese», il 'refrain'. C'è chi ha fatto i nomi del ministro del Mef Franco e di Amato. Ma il piano - in mancanza di una apertura del premier - è quello delle elezioni anche a ottobre. Altrimenti a febbraio dopo la legge di bilancio se non ci saranno subito le urne, è stato sottolineato. Saranno pochi i forzisti che voteranno la risoluzione di Casini. Si parla di un paio di esponenti, non di più.

17.44 – Candiani interviene al posto di Salvini al Senato

In fase dichiarazione di voto, per la Lega, interverrà il senatore Stefano Candiani, al posto di Matteo Salvini, iscritto in un primo tempo a parlare al Senato.

17.43 – 'Italia al centro' vota fiducia

«I senatori di 'Italia al Centro' voteranno a favore della fiducia al governo Draghi», si fa sapere dal partito presieduto da Giovanni Toti.

17.4 – Centrodestra valuta non partecipazione al voto

Di fronte alla scelta di Draghi di porre la fiducia sulla risoluzione Casini, condivisa del centrosinistra, senza tener conto delle richieste del centrodestra di governo che propone un bis ma senza i Cinque stelle, Lega e Fi riferiscono, starebbero valutando l'opzione di non partecipare al voto. Draghi aveva una possibile soluzione di mediazione a portata di mano, ma chiedendo di votare la risoluzione Casini, ha scelto di andare avanti per la sua strada con la sinistra senza i Cinque stelle di Conte e Lega-Fi-centristi, dice a mezza bocca un big del centrodestra, presenza fissa a 'Villa Grande'.

17.36 – FI,vedremo su risoluzione Casini, ma vincolati a no

Il gruppo di Forza Italia al Senato sta decidendo se votare o meno la risoluzione presentata dal senatore Pierferdinando Casini, ma secondo quanto si apprende da fonti del partito, il gruppo si sente ancora vincolato alla risoluzione proposta dalla Lega e sottoscritta dai forzisti, che chiede invece di prendere atto della necessità di un nuovo governo «profondamente rinnovato» senza il Movimento 5 stelle e guidato da Mario Draghi. Una decisione verrà presa a breve insieme alla capogruppo Annamaria Bernini.

17.36 – Al via al Senato dichiarazioni voto su fiducia

Sono iniziate nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla risoluzione presentata da Pierferdinando Casini. Una risoluzione di sole due righe: «Il Senato, udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, le approva».

17.30 – Si vota solo su risoluzione Casini, dichiarazioni di voto a partire dalle 17.30

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia, che sarà votata solo sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, avranno luogo a partire dalle 17.30 e a seguire si terrà il voto di fiducia sulla risoluzione che approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo del Senato.

17.30 – Il centrodestra conferma: ok solo nostra risoluzione

Il centrodestra di governo, riferiscono fonti parlamentari, conferma la sua linea: il si' e' solo sulla risoluzione del centrodestra, non su quella presentata dal senatore Casini e sulla quale il governo ha posto la questione di fiducia.

17.20 – Atteso il voto di fiducia

Mario Draghi chiede al parlamento di votare sulle sue parole. Un voto di fiducia che sarà dato sulla risoluzione presentata dal senatore Pier Ferdinando Casini, che recita «Ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Senato le approva». Fi con Annamaria Bernini, Lega con Matteo Salvini e M5S con Mariolina Castellone saranno gli ultimi ad intervenire in dichiarazioni di voto. L'altra risoluzione presentata è quella a prima firma Calderoli, che prevede il «sostegno ad azione governo profondamente rinnovato sia per scelte politiche che nella composizione», con la richiesta che «nella compagine governativa siano compresi esclusivamente» le forze politiche «espressione dei partiti che hanno votato a favore della fiducia nella seduta del senato del 14 luglio», tenendo quindi fuori i Cinque Stelle. Risoluzione che Lega e Fi avevano fatto sapere che avrebbero votato, prima della richiesta della fiducia fatta dallo stesso Draghi sul testo Casini.

17.08 – Casellati convoca capigruppo Senato su fiducia

Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato la conferenza dei capigruppo dopo che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha posto in Aula la questione di fiducia sulla risoluzione presentata da Pierferdinando Casini, che prevede l'approvazione delle comunicazioni tenute questa mattina dal premier.

17.09 – Draghi ai senatori: «Siete voi che decidete»

Rispondo alle «osservazione fatta dai senatori Licheri, Santanché» e altri in cui «sembro quasi mettere in discussione la natura della nostra democrazia, come se avessi detto che non è parlamentare. La democrazia è parlamentare ed è la democrazia che rispetto e riconosco». Così il premier Mario Draghi, nella replica al Senato sulla fiducia. «Vorrei rileggere esattamente le cose che ho detto», ha aggiunto il premier tornando sui passaggi che gli erano stati 'contestati'. Da parte di Draghi, «niente richieste di pieni poteri, va bene? - rimarca il presidente del Consiglio senza nascondere il disappunto - volevo rispondere a questo appunto ché è importantissimo».

17.08 – Draghi: «Governo su Ius Soli, cannabis e ddl Zan ha deciso di non intervenire»

«Perché il governo non è entrato nello Ius Soli, nella cannabis, nel ddl Zan? Perché il governo ha deciso di non intervenire -per la sua natura di governo fondato su un'ampia coalizione- su temi di origine parlamentare». Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato.

17.05 – Draghi: apriremo un tavolo su salario minimo, vedo soluzione

«Qualunque sia la vostra decisione apriremo un tavolo sul salario minimo, credo si possa arrivare ad una soluzione che non preveda un diktat del governo sul contratto di lavoro». Così Mario Draghi.

17.05 – Draghi: «Replica breve»

«La mia sarà una replica abbastanza breve. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l'operato di questo governo con lealtà, collaborazione e partecipazione». Così il premier Mario Draghi, nelle repliche al Senato sulla fiducia.

16.56 – Draghi arrivato al Senato per replica

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto al Senato per la replica al dibattito sulle sue comunicazioni. Subito dopo si dovrebbero svolgere le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate e il voto. Ma al momento ancora non è stato deciso l'iter esatto, che è ovviamente sottoposto anche alle variabili delle scelte politiche di premier e partiti.

16.51 – Tajani: voteremo la risoluzione del centrodestra

«Siamo pronti a votare la risoluzione del centrodestra. Non possiamo votare una risoluzione che preveda il Movimento 5 stelle al Governo. Il presidente Berlusconi lo ha anticipato al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio». Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

16.50 – Draghi lascia P.Chigi, atteso in Senato per la replica

Il premier Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi. E' atteso in Senato per la replica.

16.33 – Incontro Letta e Speranza con Conte

Il segretario del Pd, Enrico Letta, e il ministro della salute, Roberto Speranza, sono da poco usciti dagli uffici del M5s al Senato, dove è presente anche il presidente del Movimento, Giuseppe Conte.

16.30 – Ripetuti contatti Meloni-Salvini

"Ripetuti contatti in queste ore tra la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il segretario leghista Matteo Salvini. Lo fanno sapere fonti dei due partiti.

16.22 – Franceschini vede Conte assieme a D'Incà

Il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, del Pd, assieme a quello per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ha incontrato il leader del M5s Giuseppe Conte. L'incontro, apprende l'ANSA, è avvenuto negli uffici del gruppo 5 Stelle al Senato, durante la sospensione del dibattito.

16.15 – Centrodestra governo: Draghi bis solo con nuovo esecutivo senza M5s

“I senatori del centrodestra di governo voteranno soltanto la propria risoluzione, che chiede un "patto" per un nuovo governo, profondamente rinnovato, guidato ancora da Mario Draghi e senza il Movimento 5 Stelle". Lo riferisce una nota delle forze di centrodestra che sostiene la maggioranza.

16.05 – Centrodestra chiede cambio di rotta a Draghi e lavoro a documento unitario

Grande preoccupazione, mista a irritazione e delusione. Questo è il clima che si respira nel centrodestra di governo riunito in queste ore a 'Villa Grande' dopo aver sentito l'intervento di Mario Draghi al Senato, considerato dai più un 'discorso di rottura', senza nessuna apertura sui temi da inserire nell'agenda di un governo bis. Silvio Berlusconi, nel tentare l'ultima mediazione e capire direttamente le intenzioni di palazzo Chigi e Colle, ha sentito Draghi e Sergio Mattarella. Raccontano che Fi e Lega insieme a Udc e Nci stanno lavorando a un documento unitario per votare la risoluzione al Senato, dove viene chiesto un netto cambio di rotta, una forte discontinuità per rinnovare il patto di fiducia all'attuale presidente del Consiglio

16.00 – Berlusconi sente Mattarella e Draghi

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo quanto si apprende, ha sentito al telefono sia il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, informandoli delle decisioni che erano state prese dal centrodestra di governo.

15.58 – Nessun Draghi bis senza prima un voto di fiducia

Senza un voto che esprima chiaramente la fiducia nei confronti del Governo, non c'è possibilità di un Esecutivo Draghi bis. Lo rimarcano fonti di Governo. Al momento sono state depositate due risoluzioni: una della Lega, che chiede discontinuità con l'uscita del M5S e l'altra da Pier Ferdinando Casini, che approva le comunicazioni rese in Senato da Draghi.

15.53 – Colloquio telefonico tra Salvini e Mattarella

Colloquio telefonico tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Lo riferiscono fonti della Lega.



15.40 – Sospesa per un'ora e mezza la discussione in Senato su richiesta di Fi

Al termine degli interventi in sede di discussione generale dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla crisi di governo, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha sospeso la seduta dell'Aula per un'ora e mezzo. La decisione e' stata presa su richiesta di Maria Alessandra Gallone (FI) per una riunione del gruppo che dovrebbe riguardare la maggioranza. Si sono detto contrari FdI e Cal. Alla ripresa della seduta e' prevista la replica del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

15.30 – Licheri: “Non chiediamo poltrone ma cambio passo con misure concrete”

I dati di "Inps e Istat offrono un quadro terribile, di un Paese sull'orlo del baratro. Non possiamo non chiederle un cambio di passo. Azioni concrete e misure concrete". Lo ha puntualizzato Ettore Licheri (M5S), chiudendo in Aula al Senato la discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Stiamo l'unica forza politica che sta incalzando il Governo. Noi non chiediamo - ha puntualizzato - poltrone come ha fatto Romeo, della Lega. Noi non chiediamo rimpasti. Chiediamo solo di poter dare risposte ai nostri cittadini, e non le abbiamo mai fatto mancare la nostra lealtà”.

15.10 – Gelo dopo l’intervento di Licheri: solo i M5S lo applaudono

Solo i senatori M5S applaudono Ettore Licheri nel suo intervento in Aula al Senato. Tutti gli altri restano fermi o rumoreggiano commentandone le affermazioni. Draghi resta fermo, guarda davanti a se e talvolta prende qualche appunto su dei fogli di carta.

15.05 – Licheri: “Il M5s non farà mai cadere un governo per convenienza”

"Voglio subito rassicurare che non troverete mai un 5 Stelle che sulla base di convenienze elettorale faccia accadere il governo, qualunque cosa possa accadere, siamo fatti così. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità". Lo ha detto il senatore del M5s, Ettore Licheri, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi.

15.00 – D'Incà unico ministro M5S in Aula

Federico D'Incà è l'unico ministro dei M5S a seguire il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. Gli altri ministri pentastellati, Stefano Patuanelli e Federica Dadone, non sono mai tornati in Aula dopo l'intervento di Draghi.

14.56 – Verso la conta al Senato: Draghi ascolterà le dichiarazioni di voto

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ascolterà il dibattito e le dichiarazioni di voto attendendo sia l'esito di oggi al Senato che quello di domani alla Camera. È prevista dunque una gestione 'ordinata' di una giornata chiave per la risoluzione della crisi. Il centrodestra rilancia le condizioni sull'agenda, il capogruppo della Lega Romeo ha chiesto un governo senza M5s (un Draghi bis) e sulla necessità che non ci siano più i pentastellati si esprimerà anche FI. Si andrà così alla conta in Aula perché per il premier Draghi ognuno dovrà assumersi le responsabilità. La sfida quindi è nel caso votare contro: la Lega adesso si aspetta che nella replica il presidente del Consiglio corregga il tiro. "Aspettiamo cosa dirà Draghi e poi decideremo", spiega una fonte parlamentare leghista non escludendo affatto che in mancanza di risposte ci possa essere un voto contrario. Anche nel Movimento 5 stelle sono ore di riflessione: i 'governisti' sono tornati a chiedere al presidente M5s di non strappare ma l'orientamento sarebbe quello di non votare la fiducia. Intanto il vertice a villa Grande e' ancora in corso.

14.52 – Gasparri, non prenderemo da nessuno lezioni serietà e stabilità

”Berlusconi fu tra i primi ad auspicare una soluzione di questa natura" sul governo di unità nazionale "siccome c'era l'emergenza del Covid, c'era il Pnrr da presentare in maniera adeguata in Europa. Il gruppo di Fi esprime una cultura di governo e del fare, ha saputo anteporre gli interessi del Paese", come nel caso del governo Monti. "Noi lezioni di serietà e di stabilità non ne prenderemo da nessuno, gli irresponsabili siedono su altri banchi di quest'Aula. Abbiamo dimostrato senso di responsabilità in tanti passaggi, per il primo il presidente Berlusconi con grande generosità". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo a Palazzo Madama dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

14.50 – Il Centrodestra: “Sì a nuovo governo con Draghi, senza M5S e profondamente rinnovato

Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il patto di fiducia che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo e ha avviato con il nostro leale contributo - gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il centrodestra di governo è disponibile a un 'nuovo patto' di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell'Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il M5S e profondamente rinnovato". Così in una nota del centrodestra di governo.

14.40 – Casini presenta risoluzione pro Draghi

È firmata dal solo ex presidente della Camera Pierferdinando Casini e non dai capigruppo la risoluzione dei partiti che chiedono al premier Mario Draghi di proseguire il proprio lavoro a Palazzo Chigi. Lo riferiscono all'Ansa alcuni capigruppo del Senato. "Ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Senato le approva" è il testo secco della risoluzione Casini. In questo modo la risoluzione verrà posta ai voti in Aula indipendentemente dalle firme e dalle adesioni dei capigruppo del centrodestra.

14.30 – Draghi rientrato in aula, a breve replica dopo colloquio con alcuni ministri

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo essere rimasto a colloquio per qualche minuto con alcuni ministri e aver avuto un colloquio telefonico è rientrato nell'aula del Senato. A breve è attesa la sua replica.

14.25 – La Russa: “Capisco Draghi che è uscito dall’aula: il suo esecutivo non c’è più”

“Io capisco che il presidente del Consiglio sia uscito dall'Aula, perché ormai i giochi sono fatti: il governo non c'è, il governo – presidente – non c'è più... Non c'è quell'ampia maggioranza necessaria per poter proseguire". Lo ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e tra i fondatori di Fdi, parlando a palazzo Madama.

14.20 – Landini: “Il Parlamento si assuma le sue responsabilità”

"Il problema non è cade o non cade il governo. Il mio problema e come si risponde ai lavoratori, alle lavoratrici, ai pensionati, ai giovani, che stanno chiedendo di cambiare questo paese e di fare delle riforme. Per questo credo he sia importante che il Parlamento oggi si assuma questa responsabilità perché è questo quello di cui abbiamo bisogno". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a Catania.

14.10 – Draghi a colloquio con Franceschini dopo aver lasciato l’aula

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è uscito dall'Aula dopo l'intervento del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo e ha avuto un breve colloquio in un corridoio di Palazzo Madama con il ministro Dario Farnceschini.

14.05 – Draghi lascia l’aula dopo intervento Romeo

Il premier Mario Draghi ha lasciato l'aula del Senato dopo il duro intervento del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo.

14.00 – Romeo a Draghi: “Ora discontinuità, scelta spetta a lei”

«Ci deve essere una grande discontinuità che solo la sua autorevolezza può dare. Quindi a questo punto la scelta spetta a lei». L'ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi e rivolgendosi appunto al presidente del Consiglio.

13.55 – Lega, Romeo a Draghi: “Prenda atto nata nuova maggioranza”

«Prenda atto nata nuova maggioranza» ha detto nel suo discorso il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, intervenendo nell'Aula del Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. «Noi ci siamo se si tratta di fare una nuova maggioranza, senza M5S, e se serve ricostituire un nuovo governo. Serve un governo nuovo con accanto a lei, perché è autorevole e noi la stimiamo» ha aggiunto Romeo. «Dobbiamo capire se l'obiettivo è quello di salvare il Paese o il campo largo progressista che è finito per qualche errore nell'inceneritore di Roma, come ha detto Mastella».

13.37 – Toti: “Chi tentenna non sarà in grado di governare”

«Francamente mi aspettavo che tutte le forze con vera cultura di governo dicessero immediatamente sì alla richiesta di Draghi di ricostruire un nuovo patto di fiducia. Chi oggi tentenna (o peggio) davanti alle responsabilità e alle decisioni serie da prendere, difficilmente sarà in grado di governare domani senza sfasciare tutto, abbandonando le riforme al primo mal di pancia e accumulando debiti per i nostri figli». Così su Twitter il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti.

13.25 – Landini: “È momento di risposte non di fare cadere governo”

«Il mestiere del sindacato non è fare cadere governi o sostituire governi, ma contrattare con loro per portare a casa risultati per le persone che rappresentiamo o che si facciano le riforme che noi riteniamo giuste per il Paese. Oggi è il momento di dare risposte ai problemi delle persone e non di fare cadere il governo. È il momento che il governo e il Parlamento decidano di fare delle cose molto precise per i problemi che ci sono». Lo ha detto Maurizio Landini alla presentazione, a Catania, del progetto per la Sicilia della Cgil regionale.

13.28 – Deputati della Lega: “Sul fisco stupiti da Draghi”

«Siamo stupiti dal discorso del presidente Draghi: nessun accenno a flat tax e pace fiscale nonostante 50 milioni di cartelle esattoriali già partite o in partenza che rappresentano un'emergenza nazionale. Anche il passaggio sul credito di 1.100 miliardi di magazzino fiscale che l'Agenzia delle Entrate ha nei confronti di cittadini e imprese ci lascia perplessi. In questo momento di grave crisi economica con l'aumento delle bollette e delle materie prime anche alimentari, cosa si chiede? Di rimborsare subito? Se non bastano pandemia e guerra per un rinnovato patto fiscale tra cittadini, fisco e agenzia delle entrate cos'altro dovremmo aspettare?». Lo dichiarano i deputati della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e capo dipartimento Attività produttive e Alberto Gusmeroli, vicepresidente commissione Finanze e responsabile Unità fisco del dipartimento Economia della Lega.

13.25 – Salvini, Giorgetti e Molinari al vertice del centrodestra di governo da Berlusconi

La Lega fa sapere che «è in corso a Villa Grande il vertice del centrodestra di governo. Presenti, per la Lega, oltre a Matteo Salvini anche Giancarlo Giorgetti e Riccardo Molinari».

13.20 – Cangini (FI): “Salvini ha incoraggiato i suoi a non applaudire”

Irritazione trasversale e profonda nella Lega dopo le comunicazioni a Palazzo Madama di Mario Draghi. «Io ho notato che Salvini ha incoraggiato i suoi a non applaudire - ha commentato a La7 il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini - Non è stato ancora deciso nulla. Mi auguro che il buonsenso prevalga. Non voglio che Forza Italia vada a rimorchio di Matteo Salvini, non lo volevo quando la Lega era al 30%, non lo voglio nemmeno adesso che è al 15%. Non si tratta di essere leali nei confronti di Draghi, ma nei confronti del Paese. Draghi non sempre è stato all'altezza del ruolo, ma è comunque il presidente del Consiglio del Paese in un momento così difficile per il mio Paese. Il caos sicuramente non allevia le sofferenze di nessuno», ha concluso Cangini.

13.10 – Malpezzi (Pd): “Rispondiamo sì all'appello di Draghi”

«Abbiamo molto apprezzato il richiamo, anche all'orgoglio, alle cose che abbiamo fatto tutti insieme. Abbiamo anche colto un riconoscimento al lavoro che il Parlamento ha fatto, riconoscendo anche il senso di responsabilità nel passaggio sulla guerra in ucraina. È stata sottolineata la centralità e l'importanza del Parlamento che deve ancora lavorare per gli italiani che si sono esposti attraverso gli appelli che gli hanno rivolto a restare. Noi rispondiamo positivamente al suo appello: serve ritrovare quella compattezza che 17 mesi fa ci messo tutti insieme di fronte a questa sfida - le parole della presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi allo speciale del tg1 - Io ho letto le parole di Draghi come un richiamo a tutti noi a ritrovare un gioco di squadra, un richiamo alla politica: queste sono le cose da fare, ci state? Noi diciamo di sì».

13.05 – Lega: nessun contatto tra Salvini e Conte

Nessun contatto tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il leader della Lega non vede e non sente l'ex premier da alcuni mesi. È quanto fa sapere il Carroccio.

12.50 – Roma a Mosca: “Ingerenze gravi, chiaro il loro obiettivo”

«Ancora prima dell'inizio di questa crisi di governo, subito dopo l'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, qualcuno a Mosca non ha fatto altro che intervenire nel nostro dibattito interno con continue e gravi ingerenze nei confronti del governo italiano. Prima con endorsement a una forza politica del nostro Paese e successivamente con ripetute dichiarazioni contro il governo italiano. Appare evidente a tutti quale sia l'obiettivo, ossia provare ad alimentare la propria propaganda in Italia, così da screditare l'azione dell'esecutivo italiano. Un esecutivo che sta condannando fermamente l'atroce guerra portata avanti dall'esercito russo in Ucraina, con la morte di centinaia di innocenti». Così Giuseppe Marici, portavoce del ministro Luigi Di Maio, replicando alla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

12.40 – Per il M5S parlerà solo Licheri in discussione generale

Sarà il solo senatore Ettore Licheri a intervenire in discussione generale a palazzo Madama sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, mentre saltano gli altri interventi. Per il Movimento risultavano infatti iscritti a parlare anche Vito Crimi e Susy Matrisciano ma rinunceranno ad intervenire. La capogruppo Mariolina Castellone parlerà invece in dichiarazione di voto.

12.25 – Conte vede i parlamentari del M5S, capigruppo e delegazione governativa

Proseguono al Senato gli incontri di Giuseppe Conte. Il leader del M5S si trova negli uffici pentastellati, dove ha seguito l'intervento in Aula del premier Mario Draghi, e sta incontrando diversi parlamentari, insieme ai capigruppo 5 Stelle di Montecitorio e Palazzo Madama, Davide Crippa e Mariolina Castellone. Agli incontri partecipano anche i membri della delegazione governativa del Movimento e i vicepresidenti grillini. «È in corso un confronto sulle comunicazioni di Draghi», si limitano a spiegare fonti M5S.

12.24 – Lupi: “Draghi ha fatto Draghi, centrodestra compatto”

Il centrodestra è in grado di lavorare insieme? «Adesso ci ritroviamo. Credo che sia serio per una coalizione che vuole candidarsi per governare l'Italia farlo». Quello di ieri con il premier «è stato un incontro lealissimo. Draghi, secondo me, ha fatto Draghi e non poteva fare altro che questo. Meloni è sempre all'opposizione, è il centrodestra di maggioranza che si deve ritrovare. La coalizione di centrodestra è compatta. Giorgia Meloni ha ragione: il giorno del giudizio è arrivato», ha commentato il leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, a La7.

12.15 – Nessun ministro del M5S sta seguendo il dibattito nell'Aula del Senato

Nessun ministro del M5S sta seguendo nell'Aula del Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. Dopo l'intervento di Draghi, con la pausa della seduta, hanno lasciato l'Emiciclo e non sono più rientrati. In questo momento in Aula non c'è neppure Draghi.

11.55 – Alle 13 vertice del centrodestra di governo da Berlusconi a Villa Grande

Matteo Salvini si sta recando a Villa Grande per un vertice del centrodestra di governo.

11.45 – Rixi (Lega): “Fossi stato in Draghi, avrei fatto un discorso più rispettoso delle proteste dei taxi”

«La Lega è compatta senza se e senza ma, ma sul governo bisogna chiedere agli altri. Del resto il Signore ci ha dato ancora 48 ore». È quanto si è limitato a dire il deputato della Lega, Edoardo Rixi, al termine della riunione del suo partito con il segretario Matteo Salvini dopo le comunicazioni del premier Draghi al Senato.

11.40 – Conclusa la riunione della Lega

Finita l'assemblea con parlamentari, ministri e sottosegretari della Lega. «Totale sintonia dei presenti e compattezza col segretario Matteo Salvini». Lo rende noto la Lega.

11.36 – Meloni: “Draghi pretende pieni poteri, urne subito”

«Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd». Lo scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni. «Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d'Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito».

11.35 – Bonino a Draghi: “Ha il dovere di restare”

Emma Bonino: «Non faccio parte del gruppo torna a casa Lassie, né resta con noi...». Ma la storica leader radicale chiede al premier il «dovere di restare».

11.14 – Al via la discussione generale in Senato, dopo le comunicazioni di Mario Draghi

Al via la discussione generale in Senato, dopo le comunicazioni di Mario Draghi sulla crisi di governo. Ad aprire la seduta il presidente Elisabetta Casellati, che ha fatto sapere che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro la fine della discussione generale, che avrà la durata di 5 ore e trenta. Ora sono iniziate gli interventi, una quarantina, prima delle dichiarazioni di voto.

11.10 – Di Maio: “Ora non più scuse, no fiducia volta le spalle agli italiani”

«Il discorso del presidente Draghi è stato ineccepibile, concreto, lungimirante. Adesso non ci sono più scuse: chi non vota la fiducia al governo volta le spalle agli italiani. Adesso non servono giochini, ma occorre agire con grande senso delle istituzioni». Così il ministro Luigi Di Maio.

11.00 – Calenda: “Grande discorso Draghi, tosto”

«Un grandissimo discorso, tosto e perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Un discorso di verità sullo stato del paese, sulle sue debolezze e sulle sue potenzialità. Draghi ha messo la politica davanti alle sue responsabilità. Noi siamo con lui, senza se e senza ma». Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

10.49 – A Montecitorio colloquio Fico e Davide Crippa

Colloquio a Montecitorio tra il presidente della Camera Roberto Fico e Davide Crippa, presidente dei deputati Cinquestelle. L'incontro, durato circa cinque minuti, si è tenuto dopo la consegna del discorso da parte del premier Mario Draghi in Aula sulle sue comunicazioni fiduciarie.

10.46 – Renzi: “Da Draghi serietà, ora vediamo Conte e Salvini. Io voto la fiducia”

«Lo spoiler mio è facile: io voto la fiducia. Su Salvini e Conte vedremo, e posso dire che il comportamento di uno può condizionare quello dell'altro». Così il leader di Iv Matteo Renzi parlando alle telecamere in Senato.

10.41 – Breve colloquio Draghi-Giorgetti

Breve scambio di battute tra Mario Draghi e Giancarlo Giorgetti mentre il presidente del Consiglio lasciava l'Aula del Senato al termine delle sue comunicazioni. I due si sono fermati un secondo a parlare vicini alla porta dell'Emiciclo.

10.37 – Matteo Salvini ha convocato una riunione della Lega

Appena terminato il discorso di Mario Draghi, Matteo Salvini ha convocato riunione della Lega convocata da Palazzo Madama: presenti parlamentari, ministri e sottosegretari. Continua l'ascolto e l'approfondimento del segretario, fanno sapere dalla Lega, che anche nelle ultime ore ha avuto colloqui con amministratori locali, imprenditori, rappresentanti di categorie professionali e sindacali. Il collegamento con Silvio Berlusconi è costante. In questi minuti, Salvini sta raccogliendo i pareri della Lega dopo l'intervento del premier.

10.30 – Letta: “Sentito Draghi, si' convinto a fiducia”

«Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la fiducia al governo Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo ascoltato«. Cosi' il segretario del Pd Enrico Letta su twitter.

10.29 – Brusii in Aula al termine sul finale del discorso di Draghi

Proprio sul finire delle comunicazioni al Senato, Mario Draghi è stato costretto per qualche secondo ad interrompere il suo intervento a causa di alcuni brusii che si sono alzati dai banchi dopo che il premier ha spiegato di essere «qui, in quest'aula, oggi, a questo punto della discussione, perché e solo perché gli italiani lo hanno chiesto». Per far tornare la calma è dovuta intervenire la presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati: «Per cortesia, avete cinque ore e mezzo per poter discutere, che non sono poche».

10.28 – Senato, seduta sospesa fino alle 11

Seduta sospesa fino alle 11 nell'Aula del Senato per consentire al presidente del Consiglio Mario Draghi di consegnare il testo delle sue comunicazioni alla Camera.

10.26 – M5S e Lega non applaudono alla fine del discorso di Draghi

Nessun senatore M5S, e quasi nessuno della Lega, ha applaudito alla fine del discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi. Matteo Salvini è rimasto immobile. Gli applausi più calorosi per Draghi dal banco del governo sono arrivati da Luigi Di Maio.

10.21 - L’appello finale di Draghi: “All’Italia non serve fiducia di facciata. Serve un nuovo patto sincero e concreto, siete pronti?”

Serve un governo che «sia davvero forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione, nel reciproco rispetto dei ruoli. All'Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari - siete pronti a ricostruire questo patto?». Così il premier Mario Draghi concludendo il suo intervento al Senato.

10.18 – Draghi: “Armare Kiev solo modo per difendere Paese”

«Come promesso nel mio discorso di insediamento, e da voi sostenuto in quest'aula, questo governo si identifica pienamente nell'Unione Europea, nel legame transatlantico. L'Italia deve continuare ad essere protagonista in politica estera. La nostra posizione è chiara e forte: nel cuore dell'Unione Europea, nel legame transatlantico. La nostra posizione è chiara e forte nel cuore dell'Ue, del G7, della Nato.Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina in ogni modo, come questo Parlamento ha impegnato il Governo a fare con una risoluzione parlamentare». Lo ha detto il premier Mario Draghi nell'Aula del Senato. «Come mi ha ripetuto ieri al telefono il Presidente Zelensky, armare l'Ucraina e' il solo modo per permettere agli ucraini di difendersi. Allo stesso tempo, occorre continuare a impegnarci per cercare soluzioni negoziali, a partire dalla crisi del grano. E dobbiamo aumentare gli sforzi per combattere le interferenze da parte della Russia e delle altre autocrazie nella nostra politica, nella nostra società», ha osservato.

10.16 – Draghi: “Il governo si identifica con Ue e Nato”

«L'Unione Europea è la nostra casa e al suo interno dobbiamo portare avanti sfide ambiziose». Così il premier Mario Draghi in Senato. «Dobbiamo continuare a batterci per ottenere un tetto al prezzo del gas russo, che beneficerebbe tutti, e per la riforma del mercato elettrico, che può cominciare da quello domestico anche prima di accordi europei.Queste misure sono essenziali per difendere il potere d'acquisto delle famiglie, per tutelare i livelli di produzione delle imprese. In Europa si discuterà presto anche della riforma delle regole di bilancio e di difesa comune, del superamento del principio dell'unanimità. In tutti questi campi, l'Italia ha molto da dire - con credibilità, spirito costruttivo, e senza alcuna subalternità».

10.15 – Draghi: “Avanti transizione ecologica contro crisi clima”

«Dobbiamo portare avanti la transizione verso fonti pulite. La siccità e le ondate di calore anomale" impongono di "affrontare con serietà la crisi climatica» ha detto Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato.

10.15 – Applauso unanime Aula per ricordo Falcone-Borsellino

Un lungo applauso ha sottolineato, nell'aula di Palazzo Madama, il ricordo di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone da parte del premier nel trentesimo anniversario della loro scomparsa, con l'Aula che si é alzata in piedi per tributare omaggio ai magistrati.

10.14 – Fisco: Draghi: “Approvare al più presto riforma”

«L'autunno scorso il Governo ha dato il via al disegno di legge delega per la revisione del fisco. Siamo consapevoli che in Italia il fisco e' complesso e spesso iniquo. Per questo non abbiamo mai aumentato le tasse sui cittadini» ha detto Mario Draghi nell'Aula del Senato. «Tuttavia per questo occorre procedere con uno sforzo di trasparenza. Intendiamo ridurre le aliquote Irpef a partire dai redditi medio-bassi; superare l'Irap; razionalizzare l'Iva. I primi passi sono stati compiuti con l'ultima legge di bilancio, che ha avviato la revisione dell'Irpef e la riforma del sistema della riscossione. In Italia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione conta 1.100 miliardi di euro di crediti residui, pari a oltre il 60% del prodotto interno lordo nazionale - una cifra impressionante. Dobbiamo quindi approvare al più presto la riforma fiscale, che include il completamento della riforma della riscossione, e varare subito dopo i decreti attuativi», ha aggiunto.

10.12 – Draghi, avanti confronto con parti, scelte condivise manovra

«Oggi è essenziale proseguire in questo confronto e definire in una prospettiva condivisa gli interventi prossima legge bilancio». Così il premier nelle comunicazioni al Senato ricordando che con sindacati e imprese «abbiamo condiviso un metodo di lavoro che prevede incontri regolarli e tavoli di lavoro, che è già servito per alcune emergenze nella fase pandemica e per la sicurezza sul lavoro».

10.10 – Draghi: “Un premier non eletto deve avere massimo sostegno dell'Aula”

«In questi mesi, l'unità nazionale è stata la miglior garanzia della legittimità democratica di questo esecutivo e della sua efficacia". Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato. "Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile», ha sostenuto il premier. «Questo presupposto è ancora più importante in un contesto di emergenza, in cui il Governo deve prendere decisioni che incidono profondamente sulla vita degli italiani. L'amplissimo consenso di cui il Governo ha goduto in Parlamento ha permesso di avere quella tempestività nelle decisioni che il presidente della Repubblica aveva richiesto. A lungo le forze della maggioranza - ha notato Draghi - hanno saputo mettere da parte le divisioni e convergere con senso dello Stato e generosità verso interventi rapidi ed efficaci, per il bene di tutti i cittadini».

10.06 – Draghi: “Unica strada per stare insieme è ricostruire daccapo patto maggioranza”

Alza la voce Mario Draghi in Senato, per ricordare che il paese mostra segnali evidenti di contrarietà a una crisi di governo in questa fase. «Non votare la fiducia di un governo di cui si fa parte è un gesto politico evidente. Non è possibile ignorarlo, non è possibile contenerlo perché vuol dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile minimizzarlo perché viene dopo mesi di strappi e ultimatum. L'unica strada se vogliamo ancora rimanere insieme è ricostruire daccapo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani. La mobilitazioni di questi giorni è senza precedenti e impossibile da ignorare», afferma il premier.

10.05 – Lungo applauso dell'Aula del Senato a Draghi

Un lungo applauso dell'Aula compatta, da destra a sinistra, ha accolto le parole di Mario Draghi che ha detto di essersi sentito orgoglioso di essere italiano. Il premier si è interrotto, guardando verso i banchi dei senatori, che continuavano ad applaudire. Sono rimasti silenti solo i senatori del M5S.

10.00 – Draghi: “Non votare la fiducia ha un significato evidente”

«Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto chiaro. L'unica strada se vogliamo continuare insieme è ricostruire questo patto» ha chiarito il premier.

09.57 Draghi: “Orgoglioso di essere italiano”

«Penso al rispetto paziente delle restrizioni per frenare la pandemia, alla straordinaria partecipazione alla campagna di vaccinazione. Penso all'accoglienza spontanea offerta ai profughi ucraini, accolti nelle case e nelle scuole con affetto e solidarietà. Penso al coinvolgimento delle comunità locali al Pnrr, che lo ha reso il più grande progetto di trasformazione dal basso della storia recente. Mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano». Così il presidente del Consiglio, durante le comunicazioni al Senato per la fiducia al governo.

09.56 – Draghi: “Ho condiviso richiesta di Mattarella di informare le Camere”

«Giovedì scorso ho rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente Mattarella, la decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato questo governo sin dalla sua nascita. Il presidente della Repubblica ha respinto dimissioni e chiesto di informare il Parlamento, una decisione che ho condiviso», ha spiegato Draghi al Senato.

09.55 – Draghi ricorda i passi fatti fino ad ora

Draghi ripercorre i bei tempi antichi, quando la sua maggioranza era compatta e faceva il bene del Paese: Pnrr contrasto alla pandemia, riforma del fisco e degli appalti. Il premier rivendica di aver fatto i compiti a casa. Poi il patto di fiducia si è rotto.

09.50 – Draghi: “Vi spiego la mia scelta sofferta ma dovuta”

«Oggi spiego a voi e agli italiani il motivo delle mie dismissioni, una scelta sofferta ma dovuta», ha detto il premier Mario Draghi aprendo il suo discorso in Senato.

09.47 – Al via seduta con comunicazioni Draghi

Al via nell'Aula del Senato la seduta con le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier siede tra i ministri della Difesa e degli Esteri, Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Il governo è al gran completo e l'Aula è gremita. La seduta andrà avanti con il discorso di Draghi fino alle 10.30, quando il presidente del Consiglio si recherà alla Camera per consegnare il testo delle comuicazioni rese a Palazzo Madama. Alle ore 11.00 riprenderà la seduta del Senato, con una discussione generale prevista fino alle 17, quando Draghi replicherà. Alle 17.30 inizieranno le dichiarazioni di voto ed alle 19 partirà a "chiama" dei senatori

09.41 – Draghi in Aula al Senato

Il premier Mario Draghi è entrato nell'Aula del Senato.

09.35 – Renzi: penso finisca bene, vediamo la tempistica

«Penso finisca bene, vediamo la tempistica»: così Matteo Renzi arrivando al Senato dove sono attese le comunicazioni del premier Mario Draghi sulla crisi di governo.

09.30 – Salvini al Senato: “Sicuramente sarà una buona giornata per il paese”

Il segretario della Lega Matteo Salvini è appena entrato al Senato per le comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi. Il leader leghista, prima di entrare a palazzo Madama, è rimasto alcuni minuti negli uffici del gruppo della Lega, a piazza San Luigi de' Francesi. «Sicuramente sarà una buona giornata per il Paese», ha detto Salvini.

09.27 – Giuseppe Conte è arrivato al Senato

Il leader M5S segue dagli uffici del M5S al Senato l'intervento del premier Mario Draghi in Aula.

09.26 – FI convoca gruppo alla Camera alle 12

Il gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera è stato convocato a mezzogiorno a Montecitorio. Il presidente dei deputati Paolo Barelli farà il punto della situazione alla luce delle comunicazioni fiduciarie di Mario Draghi al Senato.

09.25 – Centrodestra attende segnali da Draghi

C'è grande preoccupazione e la consapevolezza di dover affrontare questa crisi di governo con forte senso di responsabilità, ma anche determinazione a non sostenere un Draghi bis con i cinque stelle di Giuseppe Conte e a non cedere ai giochi della sinistra, tipo quello sullo ius scholae e cannabis. Comunque, tutto dipenderà da quel che dirà oggi in Aula il premier Mario Draghi. Questa, in sintesi, con sfumature diverse, la linea dei leader del centrodestra di governo decisa stanotte nel corso del nuovo vertice a “Villa Grande” terminato intorno alla una e confermata stamane. Aspettiamo, vogliamo ascoltare attentamente quel che dice Draghi, dice a mezza bocca un big azzurro presenza fissa nel quartier generale azzurro sull'Appia antica, dove Lega, Fi e centristi di Udc e Noi con l'Italia hanno creato una sorta di 'gabinetto di crisi permanente', che sarà riaggiornato oggi dopo le parole al senato di Super Mario.

09.10 – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è a Palazzo Chigi

Il premier, che è atteso in Senato alle 9.30 per le sue comunicazioni, è arrivato nella sede del governo poco dopo le 8.30.

08.25 – Salvini: oggi faremo quello che serve a italiani

«Dopo la crisi di governo causata dai grillini, dopo le minacce i capricci dei cinque stelle e le continue provocazioni del PD che ancora ieri continuava parlare di Ius soli e ddl Zan e di cambio della legge elettorale quando le priorità degli italiani che stanno soffrendo sono altre, oggi la Lega in Aula farà quello che serve solo e soltanto all'Italia e agli italiani». Così il segretario leghista Matteo Salvini in un video postato sui social, prima delle comunicazioni di Mario Draghi al Senato.

07. 40 – In stand by per la crisi anche il decreto Armi in Ucraina

La crisi di Governo congela il quarto decreto per l'invio di armi all'Ucraina. Giovedì prossimo il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è atteso al Copasir per un'audizione, ma non per illustrare il provvedimento, come pure era trapelato in un primo momento da fonti autorevoli. Il quadro politico incerto, in attesa delle comunicazioni del premier Mario Draghi al Parlamento, ha probabilmente suggerito di rimandare ancora di qualche giorno il via libera alla nuova spedizione.

07.00 – Alle 8.45 si riuniscono i senatori di Forza Italia

È prevista alle 8.45 la riunione dei senatori di Forza Italia che si vedranno prima delle comunicazioni del premier Draghi a Palazzo Madama.

06:45 – Due ore con Letta, un'ora con il centrodestra: gli incontri di Draghi della vigilia

La ricomposizione, se ci sarà, di una maggioranza - e di quale maggioranza - per Mario Draghi è passata da giorni di contatti tra i partiti e con i partiti. Il premier ieri ha visto in mattinata il segretario Pd Enrico Letta per due ore e in serata - dopo le polemiche per l'incontro con Letta - per un'ora ha incontrato i rappresentanti di centrodestra Tajani (Fi), Salvini (Lega) e i leader centristi di Noi con l'Italia e Udc, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa.

06.30 – Fiducia, Mario Draghi in aula al Senato alle 9.30

Inizia dal Senato il redde rationem nel governo. Un Draghi semi-dimissionario (Mattarella le ha respinte e gli ha chiesto di presentarsi in aula) arriva a Palazzo Madama. Attesa per cosa dirà alle 9.30 e poi attesa per gli interventi dei leader dei partiti. Se oggi ci sarà una schiarita sul governo e se il m5s non votasse la fiducia, domani a Montecitorio potrebbe andare in scena invece la resa dei conti nel Movimento, con una nuova fuoriuscita di grillini, guidati dal capogruppo Crippa.

06.00 – I dossier a rischio con la crisi di governo

Sono molti i dossier che potrebbero subire uno stop o un rallentamento dai diversi esiti che potrebbe avere una crisi di governo, dal Pnrr alle misure per aiutare famiglie e imprese sulle bollette, mentre è arrivata una mini proroga dello sconto di 30 centesimi su carburanti. Ma le fibrillazioni della politica, con gli assetti di maggioranza e opposizione che si delineeranno dopo l'intervento del premier Draghi, possono cambiare anche il destino di altri provvedimenti all'esame del Parlamento. Dal Pnrr alle pensioni, dallo ius scholae alla cannabis, fino ovviamente alla manovra in autunno. Che se si andasse al voto anticipato dovrebbe essere affrontata dal nuovo governo con tempi strettissimi.