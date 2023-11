A Trieste presidio di cittadini in piazza per la Palestina

TRIESTE, 31 OTT - "Basta con i crimini impuniti di Israele", "Stop bombing Gaza" e "Basta sangue a Gaza" sono alcuni degli slogan scanditi ed esibiti su striscioni e cartelli, nel presidio organizzato a favore della Palestina e contro il bombardamento sulla Striscia. Il presidio si è svolto nel centro della città I manifestanti, circa un centinaio di persone, hanno anche esposto una grande bandiera della Palestina, sollevata da una decina di persone. Molti comunque hanno portato in piazza bandiere sempre della Palestina ma più piccole, che hanno sventolato senza sosta. "Non si può tacere - hanno spiegato alcuni manifestanti - davanti alle immagini atroci che vediamo ogni giorno. Non si può restare indifferenti davanti a tanta sofferenza". (ANSA).