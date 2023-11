Beppe Grillo, a Gaza sta avvenendo un potenziale genocidio

ROMA, 30 OTT - "Quello che sta avvenendo a Gaza è un potenziale genocidio". Lo scrive sui social Beppe Grillo. Pubblicando l'immagine di due bambini in piedi sulle macerie e sullo sfondo una bandiera palestinese, il fondatore del M5s rimanda a un articolo sul suo blog in cui si dà notizia della dichiarazione pubblica firmata da oltre 800 studiosi e professionisti di diritto internazionale, in cui si lancia "l'allarme sulla possibilità che il crimine di genocidio venga perpetrato dalle forze israeliane contro i palestinesi nella Striscia di Gaza". (ANSA).