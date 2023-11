Da domani allerta meteo rossa in Fvg

TRIESTE, 01 NOV - La Protezione civile Fvg ha diramato una nuova allerta meteo stavolta di colore rosso sull' intero Fvg (tranne Trieste che è di colore arancione) a partire dalle 12 di domani e fino alla mezzanotte di venerdì tre novembre. Una marcata depressione atlantica interesserà la regione fra giovedì sera e venerdì mattina determinando un forte afflusso di correnti meridionali molto umide. Venerdì in giornata è invece previsto l'arrivo di aria fredda in quota che provocherà a tratti ancora condizioni di instabilità. Dunque, domani mattina si prevedono piogge in genere moderate, più probabili sulla zona montana, ma dal pomeriggio e fino al mattino di venerdì ci sarà un marcato peggioramento con piogge anche temporalesche, molto intense sulla zona montana, in genere intense sulle altre zone. Dal pomeriggio soffierà vento forte da sud o sud-est su tutte le zone, probabilmente anche molto forte sui monti in quota. Sulla costa mareggiate e possibile acqua alta. Venerdì 3 novembre, invece, in giornata ci sarà tempo instabile con rovesci e temporali intermittenti, specie sulla fascia orientale e probabili nevicate in montagna oltre i 1500-1700 m circa. Sulla costa soffierà vento da sostenuto a forte in prevalenza da sud-ovest con mareggiate e possibile acqua alta. (ANSA).