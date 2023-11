Foti (FdI), Meloni non è caduta in trappola

ROMA, 01 NOV - "Il Presidente Meloni non è caduto nella trappola di un impostore russo che ha finto di essere un leader africano per ottenere dichiarazioni che possano creare al governo imbarazzo. Pur tratta in inganno, infatti, il presidente del Consiglio ha ribadito con coerenza e trasparenza la linea dell'esecutivo e del Paese in merito all'aggressione russa all'Ucraina e alla collocazione dell'Italia, dalla parte dell'Occidentale, di Kiev e del pieno rispetto del diritto internazionale". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Chi voleva creare un caso diplomatico e incrinare il blocco di forze alleate a Kiev ha sbagliato bersaglio: Giorgia Meloni si conferma, ancora una volta, un vero leader capace che, con linearità, saggezza e serietà, sta portando avanti una politica estera come da troppi anni non si vedeva in Italia". (ANSA).