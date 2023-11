Maltempo Fvg, alta marea sulla costa, piogge forti nell'interno

TRIESTE, 31 OTT - Alta marea lungo tutto il litorale, da Trieste fino alla Bassa friulana, con picchi di oltre un metro, e vento forte con piogge intense cadute fino a 150mm, allagamenti, alberi caduti. E' il bilancio temporaneo dell'ondata di maltempo con Scirocco forte sulla costa della notte scorsa in Fvg, come previsto dall'allerta meteo arancione diffusa dalla Protezione civile regionale. A Trieste il livello del mare è salito fino a raggiungere i bordi dei ponti (e della strada) in Canal grande, impedendo il transito delle barche, così come anche al Molo Audace e alla Scala reale, dove l'acqua è salita al di sopra dei gradini ma senza raggiungere la strada né piazza Unità d'Italia. A Grado, invece, il picco di marea, raggiunto alle 23:15 di ieri, ha causato allagamenti ma è ancora presto per verificare se ha causato danni. La Protezione civile ha segnalato uno smottamento a Savogna, nelle Valli del Natisone (Udine) lungo una strada comunale. Alberi sono caduti a Meduno, lungo la strada regionale 355 a Forni Avoltri sulla sede stradale, ugualmente a Bordano, presto rimossi dagli operatori della Sala operativa regionale della Protezione civile Fvg. Nelle ultime 24 ore sono caduti 200 mm di pioggia sulle Prealpi Carniche e fino a 150 mm anche sulle Alpi e Prealpi Giulie; le raffiche di vento in quota hanno raggiunto punte di 150 km/h sul monte Rest e sul monte Matajur. Numerosi le richieste e gli interventi dei vigili del fuoco. Dall'inizio dell'allerta sono stati impegnati 118 volontari della Protezione civile Fvg con 47 automezzi. (ANSA).