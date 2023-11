Manovra: La Russa, rispetto regole,nessun divieto su emendamenti

ROMA, 31 OTT - "Volevo assicurare che, da parte della presidenza, ci sarà la puntuale osservanza di tutte le norme regolamentari". L'ha detto in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo alle richieste delle opposizioni - in particolare di Andrea De Giorgis del Pd che è intervenuto a fine seduta - di garantire "tempi adeguati" per l'esame della legge di bilancio, compresa la possibilità di presentare emendamenti, e che "non si aggirino le norme regolamentari attraverso disegni di legge collegati alla manovra". "Il regolamento prevede che tutti possano presentare emendamenti, nessuno ha mai ipotizzato di limitarne il diritto dell'opposizione - ha aggiunto La Russa - La maggioranza si regolerà come vorrà e sicuramente io sarò rispettoso, anche nei confronti della maggioranza, ove ritenesse di usare tutte le armi che il regolamento consente per modificare la legge di bilancio. Quindi la posso rassicurare". (ANSA).