Mattarella, con incertezza ed inflazione tutelare il risparmio

ROMA, 31 OTT - "La sfida di una efficace tutela del risparmio delle famiglie e dei loro redditi, alla prova di una rinnovata pressione inflazionistica, è più che mai attuale e riguarda anzitutto le istituzioni europee e internazionali, quelle nazionali, accanto agli operatori privati". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla 99a Giornata Mondiale del Risparmio. Il capo dello Stato ha quindi sottolineato che "Non mancano le incertezze, in una condizione di conflitti come l'attuale, con conseguenze aspre sulla vita di ogni giorno, sui commerci, sui mercati economici e finanziari". (ANSA).