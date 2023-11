Pd: Gualtieri, in piazza per dire no ai tagli del governo

ROMA, 31 OTT - "Abbiamo dei motivi in più a Roma per essere in piazza. Questo governo ha deciso di percorrere la strada dei tagli ai comuni e alle regioni, tagli pesantissimi. Questo vorrà dire meno risorse per servizi, trasporti, per i più deboli. Dobbiamo dire una cosa molto semplice e cioè no non è accettabile, saremo in piazza per dire niente tagli ai comuni e più risorse per le politiche pubbliche". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al circolo del Pd a Testaccio, dove è presente anche la segretaria Elly Schlein. (ANSA).