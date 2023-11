Schlein, la manovra non ha un'anima né una visone del futuro

ROMA, 01 NOV - "E' una manovra fragile, che non ha un'anima e una visone del futuro del Paese. Il taglio del cuneo non è strutturale e non c'è niente per i servizi pubblici essenziali. Il governo sta tagliano sulla sanità". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Radio Anch'io, su Radio Rai Uno. "Sulle pensioni restringono i requisiti per uscire prima, colpendo soprattutto le donne. Abbiamo un giudizio molto negativo, di punti critici ce ne sono moltissimi". (ANSA).