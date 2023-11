Scontro in area di rigore, portiere diciassettenne in ospedale

TRIESTE, 01 NOV - Il portiere della squadra di calcio Pro Cervignano, un ragazzo di 17 anni, è rimasto ferito a causa di uno scontro di gioco avvenuto in area di rigore nel corso di una partitella di allenamento ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E' accaduto ieri sera sul campo di Cervignano (Udine), dove era in corso l'allenamento in vista del match contro l'Ufm Monfalcone. Il ragazzo dopo uno scontro in una fase di gioco è rimasto a terra ed ha perso conoscenza. E' stato subito soccorso dai compagni, dal tecnico e ovviamente dallo staff sanitario della squadra che ha allertato il 118. Sul campo è atterrato un elicottero la cui equipe sanitaria, stabilizzato il portiere sul posto, lo ha poi trasferito in volo all'ospedale. (ANSA).