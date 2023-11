Venezia, l'acqua alta tocca punta massima di 154 centimetri

VENEZIA, 31 OTT - Venezia, grazie al Mose, è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale, che alle 23.05 ha toccato una massima di un metro e 54 centimetri, misurati alla diga sud del Lido. Per la città sarebbe stato un colpo tremendo. Ma l'alzata delle paratoie del sistema idraulico alle 3 bocche di porto ha tenuto fuori della laguna l'onda di marea, mantenendo nel bacino interno un livello di 75 centimetri. Il centro storico in sostanza è rimasto alll'asciutto. Il fenomeno, a causa delll'aumento in serata del vento di scirocco, ha superato anche le previsioni del centro maree, che aveva stimato una massima di 135-140 cm. (ANSA).