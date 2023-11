Arriva l'Erasmus italiano, 10 milioni in Manovra

Arriva l'Erasmus italiano, una nuova versione della "mobilita'" fra atenei che resta inclusa fra i confini nazionali. In manovra sono previste borse di studio da quasi mille euro per i circa 10mila studenti che intendono per partecipare. Il progetto Erasmus e' il piu' noto e longevo dei programmi finanziati dall'Unione Europea nell'ambito della mobilita' giovanile all'estero, e rientra nell'ombrello piu' ampio denominato Erasmus+.

01:41