L'Italia ricicla l'83,4% dei rifiuti, e' prima nell'Unione europea

In fatto di green economy, l'Italia e' prima della classe in economia circolare, scarsa in rinnovabili, poco propensa agli investimenti sull'ecologia. E' quanto emerge dalla 14/a edizione del rapporto Greenitaly di Fondazione Symbola e Unioncamere. Il nostro Paese ricicla l'83,4% dei rifiuti, piu' della media Ue e di Francia e Germania. Ma nel 2022 ha installato solo 3 gigawatt di nuova potenza rinnovabile. E solo 1 impresa su 3 ha effettuato eco-investimenti nel quinquennio 2018-2022.

