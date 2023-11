Fiume Seveso, Sala: 'Adesso speriamo di resistere'

MILANO, 02 NOV - A Milano ci sono ancora forti piogge per tutta la giornata e c'è preoccupazione per una possibile nuova esondazione del Seveso. "Aspettiamo l'aggiornamento dei bollettini - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala -. Il rammarico è che con tutte le lentezze di cui non è il caso di attribuire le colpe all'uno o all'altro. Siamo arrivati con la vasca di Bresso, che deve contendere le piene, per cui da settimane si era programmato il test per il 3 novembre. Quindi adesso speriamo di resistere". "La vasca di Bresso avrebbe tolto probabilmente il 50% del problema, poi bisogna pensare anche ad altre vasche a monte", ha concluso Sala che ha chiarito come "una stima dei danni" dello scorso nubifragio "non l'abbiamo ancora fatta, pensiamo a gestire, poi vedremo i danni". (ANSA).