Il Pd denuncia, in manovra un nuovo condono sui magazzini

ROMA, 02 NOV - "Fisco amico! Un nuovo condono in legge di bilancio: per chi vuol 'regolarizzare' il magazzino. Se ha troppi beni perché acquistati in nero o troppo pochi perché venduti in nero o magari esportati in Paesi dove non si potrebbe. Il tutto con un bello sconto di imposta senza sanzioni". Lo scrive su X Maria Cecilia Guerra deputata e responsabile Lavoro del Partito democratico a proposito della misura della manovra riguardante le rimanenze del magazzino contabile e fisico. (ANSA).