Maltempo, scuole chiuse e allagamenti in Toscana

FIRENZE, 02 NOV - Scuole chiuse in molti Comuni della Toscana. A Barberino del Mugello e Prato alcune persone sono rimaste bloccate nei sottopassi con quest'ultimo Comune che ha deciso la chiusura dei sottopassi stradali in città e delle piste ciclabili che corrono lungo il fiume Bisenzio e i torrenti. Ed ancora tre famiglie evacuate dalle loro case a Montignoso e poi alberi caduti, l'esondazione del torrente Furba nel Pratese e fiumi che superano i livelli con la pioggia che continua a cadere incessante sul territorio. E' la situazione del maltempo che sta imperversando in Toscana. Ed ancora traffico su una sola corsia in A1 a Firenze, tra Calenzano e il bivio per Bologna, al km 263, per consentire il ripristino dei danni subiti dalla pavimentazione stradale a seguito delle forti piogge. L'unità di crisi regionale della Protezione civile nella riunione di stasera evidenzia, oltre ai fatti noti, una serie di criticità per allagamenti, frane e smottamenti per i forti temporali che battono tutta la regione, da Livorno all'Alto Mugello. Sono circa 3.600 le utenze senza corrente elettrica, in corso di ripristino da parte di Enel. Raffiche di vento hanno sferzato l'Argentario oltre i 100km/h, Viareggio a 83km/h. (ANSA).