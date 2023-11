Meloni-Sunak, impegno per superare la crisi in Medio Oriente

BLETCHLEY, 02 NOV - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa mattina un incontro bilaterale con il Primo Ministro, Rishi Sunak, a margine del Vertice sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale in corso a Bletchley Park, nel Regno Unito". Lo rende noto Palazzo Chigi spiegando che "i due leader hanno discusso delle principali tematiche bilaterali e internazionali. Hanno, in particolare, condiviso l'impegno su come superare la grave crisi in Medio Oriente e l'urgenza di una gestione ordinata della questione migratoria". (ANSA).