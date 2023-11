Nello spezzino vento forte, black out e allagamenti

GENOVA, 02 NOV - Le piogge battenti e il vento hanno provocato la caduta di decine di alberi in Val di Vara nelle scorse ore, rimossi dai vigili del fuoco e dalle squadre comunali di protezione civile. A Calice al Cornoviglio viste le numerose segnalazioni di piante cadute su comunali e provinciali è stato richiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti. Il fiume Vara ha raggiunto nel primo pomeriggio il secondo livello di guardia nella zona di Nasceto, a Sesta Godano. Chiusi i ponti di Brugnato e di Cavanella Vara per eccesso di piena. Sotto osservazione anche gli affluenti così come il fiume Magra. Segnalati blackout elettrici in diverse zone. Il vento ha soffiato forte anche in centro città, dove sono registrati disagi dovuti anche ad allagamenti. (ANSA).