Risotto col burro alla marijuana, a pranzo arriva la polizia

GENOVA, 02 NOV - Un risotto mantecato col burro alla marijuana, una ragazza che si sente male, e al pranzo tra amici arriva la polizia. E' successo sabato scorso, nel centro storico di Genova. L'allarme è scattato nel pomeriggio, dopo che una delle commensali si è sentita male in strada, in preda alle convulsioni. La giovane è stata accompagnata in ospedale per i controlli mentre nell'appartamento sono intervenuti gli agenti delle volanti. I poliziotti hanno trovato i resti del risotto. Il padrone di casa ha spiegato di avere preparato il burro mischiandolo all'erba con l'accordo di tutta la comitiva. Il proprietario di casa è stato denunciato, mentre per gli amici è scattata la segnalazione in Prefettura. (ANSA).