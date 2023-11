Giorno dei defunti, il Papa: "Le guerre sono sempre una sconfitta"

"Tante lacrime in queste vite stroncate. E non potevo non pensare alle guerre di oggi. Anche oggi succede lo stesso, tante persone, giovani e non giovani, nelle guerre del mondo, anche quelle piu' vicine a noi, in Europa o fuori. Quanti morti!". Cosi' Papa Francesco nella sua omelia durante la messa al Rome War Cemetery, il cimitero militare di Roma in occasione della Commemorazione dei fedeli defunti. "Tanti innocenti morti, tanti soldati che lasciano la vita li', e questo perche' sempre le guerre sono una sconfitta, sempre. Non c'e' vittoria totale, no. Uno vince l'altro, ma la' dietro c'e' la sconfitta del prezzo pagato". "Chiediamo al Signore la pace - ha aggiunto - perche' la gente non si uccida piu' nelle guerre".

02:08