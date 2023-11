Roma, 2 novembre al Verano: Gualtieri accende Il braciere centrale

"Un ricordo e un pensiero per i defunti della nostra citta' e i loro cari che oggi li ricordano e li commemorano", cosi' il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo aver acceso la fiamma del braciere centrale del cimitero monumentale del Verano, come e' tradizione ogni 2 novembre, il giorno dei defunti. Quest'anno AMA offre anche un garofano bianco e un kit di conforto per pulire la tomba del proprio defunto. "Ci sono inoltre personale di Ama e Areti per i cittadini per poter risolvere i piccoli problemi di concessioni senza dover andare negli uffici - aggiunge Sabrina Alfonsi assessore all'ambiente e al ciclo dei rifiuti di Roma - ma anche delle visite guidate sia di taglio storico che naturalistico". Intervenuto anche il dg di Ama spa Alessandro Filippi, che conclude:"Abbiamo risolto molti problemi per arrivare a questo giorno preparati".

03:29