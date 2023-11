Usa, la Fed lascia i tassi ai massimi da 22 anni: "Ma la stretta non e' finita"

La Fed lascia i tassi fermi ai massimi degli ultimi 22 anni per il secondo mese consecutivo, mantenendoli in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%. Ma avverte: la porta resta aperta a nuovi rialzi perche' la battaglia contro l'inflazione non e' vinta e la strada da compiere per riportare i prezzi all'obiettivo del 2% e' "ancora lunga". I prezzi restano elevati e "restiamo attenti ai rischi", ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, sottolineando che alla luce di quanta strada e' stata fatta, la Fed puo' muoversi con cautela.

