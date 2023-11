A Bologna giudice convalida arresto per 3 ambientalisti

BOLOGNA, 03 NOV - Dopo una notte trascorsa ai domiciliari, a giudice del Tribunale di Bologna, Francesca Zavaglia, ha convalidato l'arresto dei tre attivisti di Ultima Generazione fermati ieri dalla Digos per aver bloccato la Tangenziale. L'arresto è stato convalidato per i reati di violenza privata aggravata e danneggiamento, ma non per l'accusa di interruzione di pubblico servizio aggravata. Per due degli attivisti la giudice ha disposto il divieto di dimora a Bologna, mentre per il terzo l'obbligo di firma. L'inizio del processo il 30 novembre. (ANSA).