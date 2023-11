In Fvg caduti 300mm di pioggia, venti a 150 km/ora

TRIESTE, 03 NOV - "Le precipitazioni complessive nelle ultime 12 ore hanno confermato le previsioni, con 300 millimetri di pioggia in molte zone, ma fortunatamente non ci sono state emergenze diffuse, nemmeno per il vento che in alcune aree ha superato i 150 chilometri orari". Lo ha detto, all'ANSA, l'assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, commentando dalla sala operativa la situazione della notte. In totale, le chiamate ricevute nella giornata di ieri arrivate al servizio del Nue112 sono state 2.164, mentre quelle da mezzanotte alle 6.30 sono state 292. Il picco orario si è registrato tra le 23 e mezzanotte, con 216 richieste. Fra le criticità più rilevanti ci sono lo straripamento del Rio Canale ad Avasinis, in comune di Trasaghis (Udine) con conseguente colata di fango lungo le vie del paese, e lo straripamento del torrente Palar, ad Alesso, sempre di Trasaghis, con decine di case situate nei pressi del fiume, principalmente quelle di via Nazionale, allagate. Molte case allagate anche a Ragogna (Udine), con la zona più colpita che è quella nei pressi del centro sportivo e di Canodusso/Muris. Allagamenti anche a Gemona, nella zona di Properzia e Campolessi. Una frana è caduta sulla strada statale 13 Pontebbana, a Tarvisio (Udine), e uno smottamento è stato registrato sulla ex SP22, della Val Cosa, a Clauzetto (Pordenone). Detriti si segnalano anche in val Raccolana, a Chiusaforte (Udine). "Voglio ringraziare i 1.400 volontari della Protezione civile che, con 300 mezzi, hanno lavorato tutta la notte - ha fatto sapere Riccardi - e stanno già ripristinando gli effetti del maltempo: un esercito silenzioso di persone che, assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, ha vigilato sulla sicurezza di tutti". Riccardi ha tuttavia raccomandato "massima prudenza anche per l'intera giornata odierna: monitoreremo la piena dell'Isonzo e verificheremo, alla luce del giorno, i danni delle mareggiate a Lignano e Grado". Dall'altro lato della regione, a Muggia (Trieste) alberi sono caduti sulla strada per Lazzaretto, l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia locale ha limitato la circolazione a un senso unico alternato. Sempre a Muggia per l'alta marea è stato chiuso il Mandracchio (ANSA).