Maltempo, nuova allerta arancione per temporali in Liguria

GENOVA, 03 NOV - Una nuova allerta arancione per temporali è stata diramata da Arpal nel Levante della Liguria dalle 18 di domani fino a mezzanotte, l'allerta gialla interesserà invece il centro della Regione e i versanti padani di Levante. I meteorologi prevedono l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà particolarmente il centro e il Levante della Regione tra il tardo pomeriggio di domani, sabato 4 novembre, e la mattinata di dopodomani, domenica 5 novembre. Considerato l'attuale elevato grado di saturazione del terreno e i livelli idrometrici tuttora superiori ai valori ordinari in particolare sui maggiori corsi d'acqua del Levante, sono attese nuove rilevanti risposte idrologiche con allagamenti. Intanto, a causa della forte mareggiata in corso nel Levante Ligure a Sestri Levante è stato chiuso il lungomare, interdizioni al traffico anche a Riva Trigoso e chiusa la strada provinciale Sestri Levante-Moneglia-Deiva Marina. Locali invasi dalle onde a Sestri Levante e danni alle attrezzature dei pescatori professionisti nella rada sestrese. Anche a Genova la potente mareggiata ha creato danni alle strutture lungo la costa. Stamani un uomo è caduto sugli scogli all'altezza di Punta Vagno ed è stato travolto da un'onda. E' stato soccorso dai vigili del fuoco e dalla Capitaneria di Porto che lo hanno tratto in salvo e ricoverato per alcune fratture. (ANSA).